В зоне отчуждения ЧАЭС потушили все пожары

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13.05.2020, 18:16, Новости дня

В зоне отчуждения ЧАЭС ликвидированы все пожары, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«На территории зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы», – сообщил украинский лидер, передает ТАСС.

По его словам, улучшилась пожароопасная ситуаци в Житомирской области, в этом регионе погашено большинство очагов возгорания.

4 апреля на территории у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар. К 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра, позже огонь был потушен, но 16 апреля пожар возобновился из-за сильного ветра.

По данным офиса президента Украины, пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили более 11 тыс. гектаров леса.



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