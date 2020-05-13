Европейским отелям дали рекомендации для возобновления туризма

13.05.2020, 18:16, Новости дня

Еврокомиссия дала рекомендацию отелям в ЕС принять несколько санитарно-гигиенических мер при возобновлении турпотока, что, по мнению ЕК, может произойти уже летом 2020 года.

ЕК полагает, что основным условием для возобновления туристической деятельности являются «эпидемиологические данные, свидетельствующие о том, что распространение заболевания значительно уменьшилось и стабилизировалось в течение продолжительного периода времени» в конкретной стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ЕК.

Государствам также необходимо для разрешения туризма убедиться, что они обладают достаточными возможностями для оказания медицинской помощи как местным, так и туристам. В эту рекомендацию включена возможность госпитализации в случае внезапного увеличения числа случаев заражения коронавирусом.

Странам Евросоюза необходимо также иметь большие возможности по тестированию на это заболевание, уметь отслеживать контакты заболевших для сдерживания коронавируса, и делиться необходимыми данными с другими странами зоны.

ЕК полагает, что нужно создать планы с четкими критериями, позволяющими вновь усилить карантинные меры.

Отелям необходимо принять меры, чтобы туристы могли соблюдать дистанцию в полтора-два метра в общественных местах, в таких, как лобби, рестораны и бары. В качестве меры регулирования предлагается ввести установление максимального числа людей, которые могут пребывать в таких помещениях.

Также может быть рассмотрена возможность установления времени посещения ресторана, бассейна или тренажерного зала. Строгие меры гигиены также необходимо соблюдать в помещениях для СПА, отметили в ЕК.

Учреждения, принимающие туристов, должны обеспечить возможность вымыть руки с мылом и вытереть их одноразовым бумажным полотенцем или высушить автоматической сушилкой. Необходимо проводить дезинфекцию поверхностей, к которым часто прикасаются, эту меру нужно проводить не реже раза в день.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендует открыть границы между странами Евросоюза с похожими эпидемиологическими ситуациями, где распространение коронавируса находится под контролем.