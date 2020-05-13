Кумир молодежи закрыл грудью закиданного камнями Певцова

13.05.2020, 18:13, Разное

Недавно Евгений Баженов (BadComedian) опубликовал на своем ютуб-канале обзор на фильм “На Париж!”. Он обвинил создателей киноленты в искажении исторических фактов, а также оскорблении памяти павших воинов. Пользователи Сети согласились с точкой зрения блогера и ринулись в инстаграм-аккаунт Дмитрия Певцова, который сыграл одну из ролей в фильме.

Получив огромное количество комментариев оскорбительного характера, актер решил опубликовать гневный пост, где признался, что не считает киноленту плохой и не стыдится своей роли в ней. Он также отметил, что в фильме в первую очередь идет речь о любви.

После пламенной речи Певцова снова решил отреагировать Баженов. Он пояснил поклонникам, что не нужно критиковать актеров за участие в плохом фильме, ведь сейчас сложное время, и им предстоит соглашаться на любые роли, чтобы заработать.

“Снялся и снялся, считает и считает. На здоровье. Повторюсь, он лишь актер, и его мнение никак не уменьшает его талант”, – написал блогер.

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Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov) 11 Май 2020 в 2:17 PDT

Напомним, премьера фильма “На Париж!” состоялась 9 мая 2019 года. Помимо Дмитрия Певцова, в съемках приняли участие Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин и другие знаменитые российские актеры. На данный момент рейтинг фильме составляет 4,6 баллов из 10 возможных на сайте “Кинопоиск”, что уже говорит о критике со стороны зрителей.