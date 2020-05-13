“Полчаса поёшь и поздравляешь”: Валерий Сюткин рассказал об онлайн-корпоративах на самоизоляции

13.05.2020, 18:09, Разное

Недавно известный отечественный певец Валерий Сюткин дал интервью одному из российских изданий, в котором поделился информацией о своей жизни на самоизоляции. В частности, знаменитость пояснил об онлайн-корпоративах, а также анонсировал юбилейный концерт.

Певец признался, что самоизоляция оказывает большое влияние на всех представителей шоу-бизнеса, и на него, разумеется, тоже. Нет возможности проводить концерты и другие массовые музыкальные мероприятия, а ведь именно они, по словам Валерия Сюткина, являются основным источником заработков для исполнителей. Доходы же от продажи студийных альбомов, как правило, идут “на развитие производства”. Впрочем, новые условия жизни диктуют и новые методы реализации своего творчества. В частности, экс-солист группы “Браво” рассказал, что в обиход входят так называемые онлайн-корпоративы. Заказываются они для меломанов, отмечающих день рождения или какой-либо другой праздник. Близкие поклонника совершают видеозвонок кумиру юбиляра – и музыкант с экрана делает музыкальный подарок. В одном из подобных мероприятий Сюткин недавно участвовал сам: в рамках такого корпоратива он около получаса исполнял песни под гитару.

Впрочем, по мнению звезды 90-х, по окончании пандемии гастрольная деятельность отечественных звезд возобновится вновь. Валерий Сюткин признает, что у большинства соотечественников, благосостояние которых в период борьбы с коронавирусом основательно поиздержалось, вряд ли найдется много денег на посещение шумных музыкальных праздников. Однако певец заявил, что считает искусство вечным понятием, а себя – оптимистом. К слову, он анонсировал уже в конце текущего года проведение своего концерта, посвященного 25-летнему юбилею знакового отечественного рок-н-ролльного хита “7 тысяч над землей”. Об этом пишет издание MK.ru.