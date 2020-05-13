 

“Полчаса поёшь и поздравляешь”: Валерий Сюткин рассказал об онлайн-корпоративах на самоизоляции

13.05.2020, 18:09, Разное

Недавно известный отечественный певец Валерий Сюткин дал интервью одному из российских изданий, в котором поделился информацией о своей жизни на самоизоляции. В частности, знаменитость пояснил об онлайн-корпоративах, а также анонсировал юбилейный концерт.
Певец признался, что самоизоляция оказывает большое влияние на всех представителей шоу-бизнеса, и на него, разумеется, тоже. Нет возможности проводить концерты и другие массовые музыкальные мероприятия, а ведь именно они, по словам Валерия Сюткина, являются основным источником заработков для исполнителей. Доходы же от продажи студийных альбомов, как правило, идут “на развитие производства”. Впрочем, новые условия жизни диктуют и новые методы реализации своего творчества. В частности, экс-солист группы “Браво” рассказал, что в обиход входят так называемые онлайн-корпоративы. Заказываются они для меломанов, отмечающих день рождения или какой-либо другой праздник. Близкие поклонника совершают видеозвонок кумиру юбиляра – и музыкант с экрана делает музыкальный подарок. В одном из подобных мероприятий Сюткин недавно участвовал сам: в рамках такого корпоратива он около получаса исполнял песни под гитару.

Впрочем, по мнению звезды 90-х, по окончании пандемии гастрольная деятельность отечественных звезд возобновится вновь. Валерий Сюткин признает, что у большинства соотечественников, благосостояние которых в период борьбы с коронавирусом основательно поиздержалось, вряд ли найдется много денег на посещение шумных музыкальных праздников. Однако певец заявил, что считает искусство вечным понятием, а себя – оптимистом. К слову, он анонсировал уже в конце текущего года проведение своего концерта, посвященного 25-летнему юбилею знакового отечественного рок-н-ролльного хита “7 тысяч над землей”. Об этом пишет издание MK.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Сменившая имидж после развода с Петросяном Елена Степаненко в новом шоу устроит кастинг женихов

23.04 / Звезда “Человека-паука” Том Холланд решил завязать со спиртным, но Райан Рейнольдс порушил его планы

13.04 / В США шесть человек погибли от торнадо и наводнений

12.04 / “Умышленно уничтожает”: Андрей Разин прокомментировал обвинения Агаты Муцениеце в адрес мужа

27.03 / Гарри Галкин в математической задаче вывел «формулу любви»

11.04 / Мнение: «Проклятие клана Кеннеди» действует до сих пор

03.05 / Без одежды, но с подушкой: Наталья Андрейченко похвасталась “хулиганскими” фото

24.04 / В Сети рассказали об опасном для iPhone сообщении с «арабской вязью»

28.03 / «Это смело»: Сафронов поздравил Петросяна с рождением ребенка

09.05 / Бабкина впервые запела после известия о тяжелой болезни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска