ФБР обвинило Китай в попытке взлома исследующих коронавирус организаций

13.05.2020, 18:08, Новости дня

Федеральное бюро расследований и Агентство по кибер- и инфраструктурной безопасности США обвинили Китай в попытке взлома организаций, которые занимаются исследованием нового коронавируса.

«ФБР расследует взлом американских организаций, проводящих исследования в области COVID-19, совершенные связанными с КНР киберсубъектами и охотниками за данными. Эти субъекты были замечены в попытках выявить и незаконно получить от сетей (медицинских учреждений) и от сотрудников, связанных с исследованиями COVID-19, ценные данные интеллектуальной собственности и данные о состоянии здоровья общественности, связанные с вакцинами, лечением и тестированием», – цитирует заявление ФБР РИА «Новости».

«Потенциально кража этой информации ставит под угрозу предоставление безопасных, эффективных и действенных вариантов лечения», – добавили в американском ведомстве.

При этом, по данным The Wall Street Journal, администрация США может расценить атаки хакеров как враждебные действия. Издание ссылается на неназванных американских официальных лиц, которые утверждают, что кибератаки, начавшиеся с 3 января, идут со стороны хакеров из Китая и Ирана

«В связи с этими кибератаками некоторые официальные лица высказали предположение о том, что эта агрессия может быть расценена администрацией Трампа как прямое нападение на американскую систему здравоохранения и равнозначна, как они говорят, акту войны, поскольку эти атаки, возможно, помешали в некоторых случаях разработке вакцины. Такая трактовка событий представляла бы собой ужесточение позиции правительства США в вопросе о кибератаках, нацеленных против страны», – цитирует ТАСС статью The Wall Street Journal.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

В ВОЗ неоднократно подчеркивали, что заявления со стороны властей США, обвинивших Китай в искусственном создании нового коронавируса, являются спекулятивными. В организации указывали, что США не предоставили никаких доказательств этого утверждения.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Китай выразил протест США из-за этого законопроекта.