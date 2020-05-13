Вопрос дня: Какие органы человека поражает COVID-19?

13.05.2020, 18:08, Новости дня

Легкие, печень, почки, сердце, мозг, кишечник и желудок – и это, возможно, еще не все.

С момента появления новый коронавирус сильно недооценивали. Смертность ниже, чем от гриппа, относительная безопасность для здоровых людей, бессимптомность – все это верно, но, как выяснилось, лишь отчасти. И во главе угла теперь вопрос о последствиях, которые оставит COVID-19 в организме после себя.

Ответить на него полноценно все еще сложно, поскольку с момента заражения первых пациентов прошло совсем немного времени. Но начиная с января 2020 года одно за другим появляются исследования, фиксирующие ущерб от COVID-19 для совершенно разных органов. Список возможных симптомов тоже все ширится. Если в февральском отчете международной группы ученых ВОЗ главными признаками заражения были кашель, высокая температура и одышка, то сейчас к ним добавились диарея, тошнота, слабость, боли в животе, головные боли, потеря обоняния, скачки давления, обмороки и даже частичная потеря памяти.

Все это говорит о масштабной атаке вируса на весь организм, а не только на верхние дыхательные пути или на легкие. Выходит, что SARS-CoV-2 – это не просто респираторная инфекция. От него страдают сердце, почки, печень, мозг, желудочно-кишечный тракт и даже кровеносные сосуды.

Как вирус попадает в организм

Основных способа передачи вирусных частиц два – капельный и контактный. Так что обычно человек сам заносит себе заразу, касаясь руками, на которых осел вирус, глаз, рта или носа. Но вот что происходит дальше, понятно не каждому.

Считается, что у немалой доли инфицированных болезнь проходит «бессимптомно», то есть каких-то явных признаков заражения не появляется. Организм вырабатывает антитела, и человек благополучно выздоравливает. На самом же деле, все не так просто. Во-первых, есть серьезные основания сомневаться в том, что вообще существуют бессимптомные больные. В той или иной форме вирус все же себя проявляет почти у всех, говорят последние исследования. Во-вторых, количество выработанных организмом антител тоже может сильно отличаться в зависимости от пациента. У кого-то их много, а у кого-то из переболевших вообще нет. Почему так – тоже до конца не понятно, но основная версия гласит, что чем тяжелее человек перенес болезнь, тем больше антител появляется в его крови.

А тяжесть болезни, в свою очередь, может зависеть не только от возраста пациента и слабости его организма, но и от первоначального количества вирусных частиц, которые он подхватил. Чем их меньше, тем, возможно, выше вероятность отделаться лишь кашлем и температурой.

Вскрытия тел пациентов, скончавшихся от вируса, и обследования больных или переболевших показывают, что следы SARS-CoV-2 встречаются, к примеру, в легких, носоглотке, слезах человека, его фекалиях, в почках, печени и сердечной мышце. Как именно они туда попадают, еще предстоит выяснить, но версии уже есть.

Попадая в организм через глаза, нос или рот, белки-шипы на поверхности вирусной частицы взаимодействуют со специфическими ферментами ACE2, лежащими на поверхности любых клеток организма. Проблема в том, что у шипов и ACE2 есть общие свойства, благодаря чему фермент открывает SARS-CoV-2 дорогу внутрь клетки. А дальше начинается практически фабричное производство вирусных частиц, которые множатся по экспоненте. Первая остановка затем – верхние дыхательные пути, то есть носоглотка, гортань, бронхи. У части пациентов этим этапом все и ограничивается. У остальных вирус идет дальше – в легкие. И вызывает, как известно, пневмонию. Вирус попадает и в пищеварительную систему. Фермент ACE2 играет довольно важную роль в работе ЖКТ, и кроме того, у тракта очень схожий микробиом с легочным, вместе они образуют так называемую кишечно-легочную ось. Два эти фактора и ведут к тому, что у человека вскоре за респираторными симптомами возникают диарея, рвота, тошнота и прочее из зоны ответственности ЖКТ. Далее все происходит по цепочке – любые органы, на клетках которых есть ACE2, могут быть поражены. А это и сердце, и кровеносные сосуды, и печень, и почки, и нервная система.

Какие последствия для организма

Ключевой вопрос здесь даже не в том, какие именно органы будут поражены, а в том, насколько серьезно они пострадают. Потому как одно дело переболеть и полностью поправиться, а другое – в течение длительного времени восстанавливать организм уже после того, как вирус был побежден. В середине марта британский Минздрав сообщал, что по их оценкам, примерно половине пациентов, госпитализированных с коронавирусом, впоследствии понадобится медицинский уход. Уже после выписки.

К схожим выводам подталкивает и опыт лечения инфицированных родственными нынешнему коронавирусу SARS, атипичной пневмонии, и MERS, ближневосточного респираторного синдрома. Восстановление некоторых больных заняло долгие годы.

Как и в случаях с предыдущими коронавирусами, после выздоровления от COVID-19, первое, к чему стоит приглядеться всем переболевшим, это легкие.

«Я знаю точно то, что после того, как человек переболел коронавирусной инфекцией, у него может быть поражение легких (фиброз), что впоследствии приводит к нарушениям дыхательной функции. Это может быть даже у тех, кто переносил болезнь в легкой форме», – сообщил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Фиброз легких ведет к сложностям с дыханием в самых базовых ситуациях – при подъеме по лестнице, при пробежке, и так далее. Он лечится, но процесс это совсем не быстрый.

Поскольку относительно COVID-19 исследований, затрагивающих долгосрочные последствия вируса, еще нет, можно обратиться к работам, посвященным SARS и MERS. Эпидемия SARS прошла в начале нулевых, и исследований о ней пока гораздо больше. Одно из них охватывало 15-летний период жизни переболевших – с 2003 по 2018 год. Согласно ему, у каждого третьего пациента остались рубцы, из-за которых объем легких сократился. Восстановление занимало до шести лет. Такие же цифры показала и работа по MERS – треть переболевших избавились от инфекции с рубцами, или фиброзом.

Среди других последствий – тромбоз, который в отдельных случаях способен привести к инсультам и легочной эмболии, то есть к закупорке артерий в легких. Согласно китайским ученым, у 5% пациентов, госпитализированных с COVID-19, происходили инсульты. Статистика не слишком пугающая, но чуть страшнее она становится, если учесть, что далеко не все пострадавшие в данном случае старики. Были и случаи инсультов среди молодежи. Правда, при наличии сопутствующих заболеваний вроде сахарного диабета. После инсультов к полноценной жизни обычно возвращается только половина пациентов.

Легочная эмболия, которая остается примерно у 30% переболевших, тоже может дорого обойтись – она обычно оборачивается одышкой, слабостью, учащенным сердцебиением и как следствие – запретом на любую физическую активность.

Встречается при коронавирусе и тромбоз глубоких вен, обычно речь о ногах. Если болезнь вовремя не распознать, есть риск смерти или ампутации конечности. Это произошло с бродвейским актером Ником Кордеро, который в итоге лишился ноги. Из комы он вышел только 12 мая.

Не до конца понятно, у какой части пациентов появляются осложнения, связанные с тромбами. Есть только данные по критически больным – среди них тромбоз возможен у каждого третьего.

Поскольку множество пресловутых ACE2-ферментов есть и в клетках сердца, проблемы могут возникнуть и с ним тоже. Из-за вируса воспаляется сердечная мышца, что может привести как просто к инфаркту, так и к миокардиту или кардиомиопатии. При миокардите сердце испытывает трудности с передачей кислорода другим органам, при кардиомиопатии ему сложно качать кровь. Симптомы в обоих случаях сложи – одышка и высокая утомляемость. Среди возможных последствий – внезапная смерть.

Наименее пока изученная область – неврологические последствия. Известно только, что треть китайских госпитализированных с «ковидом» жаловались на головные боли, головокружение, проблемы с обонянием, зрением и памятью. Есть также данные, что среди тяжелых пациентов такие симптомы наблюдались у 90%. Некоторые ученые допускают, что у переболевших могут сохраняться проблемы с концентрацией внимания, памятью и с периферическими нервами, отвечающими за работу конечностей, но пока подтверждений этому нет.

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