 

Камера с фотохромным фильтром в OnePlus 8 Pro способна “видеть” сквозь пластик

13.05.2020, 17:53, Разное

Как известно, смартфон OnePlus 8 Pro оборудован специальной камерой разрешением 5 Мп и имеет фотохромный фильтр. Недавно пользователи Сети обнаружили, что с помощью камеры можно “смотреть” сквозь пластик.
Производитель не стал объяснять предназначение специальной камеры, которой оборудовал смартфон OnePlus 8 Pro, однако она способна создавать фотографии с довольно специфическим фильтром, которые чаще всего имеют странный вид. Недавно пользователи Сети обнаружили, что с помощью камеры можно “увидеть” сквозь непрозрачный пластик. Также сенсор может отличить разные материалы объектов.

К примеру, камера может распознать из металла сделана вещь или из пластика. При этом один из источников информации сообщает, на данный момент это получилось сделать только с контроллерами Oculus. Другой инсайдер попробовал «просветить» «умную» колонку. Судя по изменению цвета, можно сделать вывод, что камера способна функционировать в инфракрасном диапазоне, но точная информация об этом пока отсутствует. Впрочем, данная функция не даёт понятия о предназначении специальной камеры с разрешением 5 Мп, установленной в OnePlus 8 Pro, однако результат порадовал некоторых пользователей.



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