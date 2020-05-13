Заслуженный учитель РФ: Российским школьникам повезло не остаться на второй год из-за коронавируса

13.05.2020, 17:53, Новости дня

Единственный минус ситуации с переносом и частичной отменой ЕГЭ из-за коронавируса заключается в том, что сокращаются летние каникулы, сообщил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РФ Единый государственный экзамен будет перенесен с 8 июня на более поздний срок. Для школьников, которые не планируют поступать в вузы, в этом году аттестат могут выдать без сдачи выпускных экзаменов.

«Ничего трагического в этом нет и панику поднимать нечего. Естественно, ребята были готовы к тому, что экзамены могут быть в мае, июне и даже в августе. В этой ситуации нам повезло, потому что мы за три четверти все программы прошли, в отличие от немцев, которые ушли на самоизоляцию в декабре, в связи с чем оставили всех на второй год. У нас такой необходимости не было», – говорит Ямбург.

Учитель рассказывает, что школьники готовились к экзаменам на протяжении всей четвертой четверти дистанционно. В интернете были вывешены все демонстрационные варианты заданий, а учителя онлайн общались с детьми, проводили консультации.

«Переносится ЕГЭ – хорошо, будем и дальше давать консультации, дети только лучше подготовятся к экзаменам. Паникуют в этой ситуации не выпускники, а родители и некоторые неквалифицированные энтузиасты. Да, здесь неприятно то, что каникулы у них сократятся, но для этих ребят важны уже не каникулы, а важно поступление в вуз и будущая специальность. Так что раз у нас такая сложная ситуация – нужно чем-то жертвовать», – считает Ямбург.

Также он отметил, что преподаватели не знают, насколько сохранятся ограничительные меры в будущем. Тем не менее, формат проведения экзамена слегка может измениться. Ямбург приводит в пример Москву, где крупнейшие школы, много помещений – и нет проблемы рассадить детей хоть за два, хоть за десять метров друг от друга, к тому же камеры в классах уже стоят.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что перенос сроков сдачи ЕГЭ в нынешней ситуации необходим, но в месте с экзаменом придется перенести прием в вузы и начало будущего учебного года.