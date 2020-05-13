Libération – «непонимание переросло в нелюбовь» — в Италии разгораются «антиевропейские настроения»

13.05.2020, 17:50, Новости дня

Недавние постановления Конституционного суда Германии усугубили и без того сильное недоверие итальянцев к Евросоюзу, пишет французская Libération. Как передаёт корреспондент издания, отношение северных стран блока к Италии, которое было явно продемонстрировано в ходе коронавирусного кризиса, раздосадовало граждан страны — и дошло до того, что большинство из них считают друзьями не Германию или Францию, а Китай и Россию.



Reuters

5 мая из немецкого Конституционного суда до бирж «за считанные минуты» распространилась новая «инфекция» — сразу после того, как судьи объявили о том, что программа Европейского центробанка по покупке облигаций стран ЕС частично нарушает основной закон Германии, доходность облигаций Италии резко подскочила: уже к концу дня «спред» или разница ставок между 10-летними итальянскими облигациями и их немецкими аналогами увеличился на 6,5%, пишет Libération. Как поясняет корреспондент французской газеты, фактически это означает, что для привлечения рыночных денег итальянским властям теперь приходится соблазнять инвесторов ещё более высокими процентами по сравнению с Германией. За минувшие с тех пор дни, напряжённость несколько спала — в публичной сфере с заявлениями выступили различные европейские функционеры, которые смогли хотя бы временно сгладить эффект взрыва «политической бомбы от немецких судей», тогда как «закулисно» в ситуацию вмешался Европейский центробанк, устранив страхи со стороны финансового сектора, констатирует журналист.

В свою очередь, в самой Италии «тушить пожар» сразу же стал министр экономики Пьер Карло Падоан, который заявил, что постановление Конституционного суда Германии «не будет иметь последствий для плана ЕЦБ по покупке гособлигаций и никоим образом не коснётся мер в плане кредитно-денежной политики, принятых для борьбы с коронавирусным кризисом», продолжает корреспондент Libération. Как отмечается в материале издания, эти меры, в том числе, предполагают, что Европейский центробанк до конца года купит 220 миллиардов итальянских облигаций, что составит более 12% от ВВП страны.

Между тем, несмотря на все подобные заверения, в Италии складывается «обстановка недоверия», пишет автор. «ЕС всегда себя так вёл: делается только то, что устраивает Германию», — заявил, к примеру, депутат итальянского парламента от «Лиги Севера» Клаудио Борги. Впрочем, «тревожный» настрой продемонстрировал и прослывший «большим еврофилом» экс-премьер-министр страны Энрико Летта. «Это плохая весть, ведь немцы вместо того, чтобы заявить «первым делом — те, кто в нужде», заявили «первым делом — немцы», — посетовал он. — А нам нужна помощь от всей европейской системы». «Непонимание» со стороны Рима только усилилось из-за «отсутствия солидарности» со стороны европейских партнёров, которые «поначалу считали, что пандемия — это проблема Италии» — и теперь дошло до того, что это непонимание «переросло в настоящую нелюбовь», полагает корреспондент Libération.

«Веру итальянцев в европейские институты, и так подточенную ощущением брошенности, испытанным полуостровом во время наплыва мигрантов в последние годы, сильно пошатнул коронавирусный кризис, — пишет журналист. — И пока в Риме призывают к распределению внешних долгов в Европе посредством выпуска «коронабондов», поведение «жмотов» с Севера только подпитывает злобу. Видео, в котором премьер-министр Нидерландов жестом руки соглашается с рабочим, который криком призывает «не давать денег итальянцам и испанцам», разлетелось по соцсетям. Сердечные раны не излечили и раскаяния Урсулы фон дер Ляйен, которая, выступая в Европарламенте 16 апреля, заявила, что «будет справедливым, если вся Европа принесёт искренние извинения Италии» за задержку мер помощи». По данным Libération, опросы общественного мнения, проведённые в стране в начале апреля, показали, что главными «друзьями» итальянцы теперь считают Китай и Россию, которые в «зрелищной манере» вмешались в ситуацию, предоставив Италии помощь в виде масок и специалистов, тогда как Германию и Францию большинство опрошенных, напротив, назвали «врагами». «Европа доверия больше не внушает», — подытоживает корреспондент французского издания.

«Итальянцы всё меньше ощущают себя европейцами и всё больше разочаровываются в еврозоне. Эта тенденция существует уже много лет, — заявил в интервью Libération итальянский политолог Ильво Дьяманти. — Коронавирус такую «евроразочарованность» только укрепил и подпитывает настроения, которые заставляют итальянцев смотреть вне границ ЕС. Статус Германии в глазах итальянских граждан рухнул. Это вполне логичное последствие того отношения, которое в ходе кризиса продемонстрировали правительства центральной и северной частей континента — а они смотрят на Италию и её соседей с большим раздражением. Они считают нас источником издержек и бременем». По данным итальянским социологов, уровень доверия к Германии действительно упал на 16 п.п. и составляет на данный момент лишь 26%, подтверждает автор статьи.

Как подчёркивает корреспондент Libération, итальянские «националистические» партии, которым «никак не удаётся занять на фоне пандемии конкретную и последовательную позицию», пока ситуацией не воспользовались — и рейтинг «Лиги Севера» среди избирателей снизился до 27%, тогда как у партии «Братья Италии» он упал до 13%. Между тем, внутри «Движения пяти звёзд» уже начали вновь набирать силу евроскептические настроения, отмечает журналист. По мнению автора, если пока ни одна из партий всерьёз не планирует поднимать вопрос о выходе из состава ЕС или отказе от евро, продиктовано это скорее не «желанием участвовать в общем и цельном проекте», а прагматическими соображениями — ведь ВВП Италии в нынешнем году может сократиться на 10%.