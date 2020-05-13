Стало известно о влиянии ядерных испытаний СССР и США на погоду в Британии

13.05.2020, 17:48, Новости дня

Необычно сильные проливные дожди на севере Британии в середине 20 века были связаны с ядерными испытаниями СССР и США, сообщила пресс-служба Университета Рединга со ссылкой на статью в журнале Physical Review Letters.

«Напряженная политическая атмосфера времен холодной войны привела к началу гонки атомного вооружения и всемирной обеспокоенности за будущее Земли. Десятилетиями позднее эта ситуация дала нам уникальную возможность изучить то, как электрическая заряженность атмосферы влияет на выпадение дождей», – цитирует пресс-служба вуза профессора университета Джильса Харрисона.

В середине прошлого века СССР, США, Франция, Британия и Китай проводили множество испытаний атомных и термоядерных бомб в атмосфере, под водой и под землей. После подписания Договора о запрете испытаний в трех сферах в 1963 году испытания прекратились.

По мнению британских физиков, одно из последствий ядерных испытаний привело к значительному повышению электропроводности воздуха и росту числа ионов в атмосфере. Исследователи определили, что этот факт должен влиять на характер выпадения дождей, так как уровень электрической напряженности воздуха влияет на размеры капель в облаках и взаимодействия между ними, передает РИА «Новости».

Ученые проанализировали данные того времени, полученные с радиологических и метеорологических станций в Лондоне и на Шетландских островах, которые находились вдали от всех источников антропогенных загрязнений.

Физики отследили, в какие дни концентрация стронция-90 и других радионуклидов резко повышалась в атмосфере, что говорило о том, что над Британией «пролетали» следы ядерных испытаний. Ученые проанализировали, влияли ли распады нестабильных атомов и связанная с ними ионизация воздуха на силу и продолжительность дождей над Лондоном и Шетландскими островами в то время.

В первом случае они почти не отразились на осадках, что, предположительно было связано с высоким уровнем загрязнения воздуха над Лондоном. Однако следы этих испытаний делали облака значительно более густыми в северных регионах страны, что приводило к росту уровня осадков примерно на 24%.

Исследователи надеются, что полученные сведения помогут определить, как добиться подобного эффекта в засушливых и пустынных уголках Земли при помощи более безопасных методов.

Харрисон и его коллеги намерены изучить, возможно ли это сделать, используя ионы, вырабатываемые генераторами коронных разрядов, которые можно разместить на борту самолетов.

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