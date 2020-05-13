 

В США задумались о переносе президентских выборов

13.05.2020, 17:48, Новости дня

Советник президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер в интервью журналу Time не стал давать гарантий того, что следующие президентские выборы на фоне распространения коронавируса смогут пройти в намеченный срок, 3 ноября 2020 года.

«Я не уверен, что могу так или иначе пообещать этого, но прямо сейчас план таков», – передает «Интерфакс» его слова в интервью журнала Time.

Советник президента США добавил, что не в его власти принимать такие решения.

Ранее американские СМИ уже заявляли о страхе Трампа перед возможностью срыва его переизбрания из-за второй вспышки нового коронавируса, которая, как ожидают специалисты, может произойти осенью.

Между тем, демократы США на фоне пандемии коронавируса отложили съезд, в ходе которого должны были выдвинуть кандидата в президенты на грядущих выборах.



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