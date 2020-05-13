В Рыбинске скорректировали графики планового отключения горячей воды

13.05.2020, 17:50, Новости

Теги: ЖКХ, Теплоэнерго

В связи с необходимостью проведения весенней опрессовки теплосетей и сетей горячего водоснабжения в Рыбинске скорректировали графики планового отключения.

Двухнедельный период непрерывного отсутствия горячего водоснабжения будет разбит на две части без увеличения общего количества дней отключения воды. Такой график создаст меньше неудобств для граждан, поскольку временные промежутки без горячего водоснабжения будут короче.

Одними из первых изменение графика ощутили жители домов, которые обслуживает котельная «Веретье». Для них четырнадцатидневный период прекращения поставки ГВС разбит на 2 части: с 12 по 14 мая и с 20 по 28 мая. То есть перерыв в поставке ГВС составит 3 суток и 9 суток соответственно (в сумме 13 дней, а не 14 дней), при этом с 15 по 19 мая услуга ГВС будет поставляться потребителям в полном объеме.

Новый график позволит предприятию «Рыбинская генерация» более качественно готовится к отопительному сезону. Гидроиспытания своевременно выявят проблемные участки сетей, на которых необходим ремонт.

– После окончания одного отопительного сезона уже на следующий день начинается подготовка к новому, который всегда будет более сложным, чем предыдущий. Сети изнашиваются, а их замена идет медленнее, чем необходимо. Чем ранее мы начнем опрессовку и ремонт, тем лучше и качественнее подготовимся к новому отопительному сезону, – подчеркнул заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Новый график отключения горячей воды:

* перевод нагрузок по ГВС с котельной Бабушкина на котельную Веретье в летний период

** перевод нагрузок по ГВС с котельной Магма на котельную Полиграф в летний период

*** проведение гидравлических испытаний с отключением ГВС