Пауэлл: экономику США может ждать «длительный период» слабого роста

13.05.2020, 17:40, Новости дня

Глава Федерального резерва США Джером Пауэлл в среду заявил, что страну может ждать «длительный период» слабого роста и стагнации в плане доходов, обещал по необходимости задействовать дополнительные инструменты ФРС и призвал увеличить бюджетные расходы.

Как отметил Пауэлл в ходе онлайн-трансляции для Института мировой экономики Петерсона, на данный момент реакция США была «быстрой и решительной», однако «на восстановление может уйти некоторое время», что будет зависеть от прогресса в борьбе с пандемией коронавируса.

По словам главы ФРС, чем дольше сохранятся риски в сфере здравоохранения, тем больше компаний и граждан столкнуться с финансовыми трудностями, причем особенно сильный ущерб понесут наиболее уязвимые категории населения. Согласно недавнему опросу ФРС, в 40 процентах семей с доходом менее 40 000 долларов в год с февраля хотя бы один человек потерял работу.

«Дополнительная фискальная поддержка может обойтись дорого, но она стоит того, если это поможет избежать долгосрочного экономического ущерба и обеспечит нам более уверенное восстановление», – отметил Пауэлл, тем самым, по сути, призывая Конгресс выделить дополнительные средства помимо уже одобренных антикризисных пакетов на общую сумму около 3 триллионов долларов.

«Это выбор, который предстоит сделать нашим избранным представителям, в чьи полномочия входят вопросы налогообложения и расходов», – добавил он.

Утром фьючерсы e-mini Dow выросли на 163 пункта или 0,69 процента, S&P 500 – на 19,25 пункта или 0,67 процента, а Nasdaq – на 76,75 пункта или 0,85 процента. Однако после выступления Пауэлла фьючерсы на американские биржевые индексы опустились, скомпенсировав ранее зафиксированный рост. Доходность по ценным бумагам Федерального казначейства снизилась, а некоторые процентные фьючерсы закладывают в цену небольшой шанс на то, что ФРС может обратиться к негативным ставкам.

Во фьючерсной торговле такую возможность начали рассматривать еще на прошлой неделе, а во вторник президент Дональд Трамп вновь обратился с соответствующим призывом к ФРС, однако ряд представителей центробанка в последнее время говорили, что не видят необходимости уводить ставки, уже близкие к нулю, в негативную территорию.

Утром фьючерсы e-mini Dow выросли на 163 пункта или 0,69 процента, S&P 500 – на 19,25 пункта или 0,67 процента, а Nasdaq – на 76,75 пункта или 0,85 процента.

Тем временем в преддверии открытия торгов акции фармацевтической компании Mylan NV выросли на 1,7 процента после того, как компания подписала лицензионное соглашение с Gilead на выпуск препарата ремдесивир, который недавно получил экстренное разрешение на применение для пациентов с COVID-19.