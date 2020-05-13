 

СМИ: Манафорт переведен на домашний режим отбывания наказания

13.05.2020, 17:40, Новости дня

Бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта перевели из тюрьмы под домашний арест в связи с опасениями по поводу заражения коронавирусом, сообщили в среду американские СМИ.

Как сообщается, 71-летнего Манафорта выпустили из федерального исправительного учреждения Лоретто в Пенсильвании рано утром в среду.

В 2019 году Манафорт был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинениям в налоговых махинациях и банковском мошенничестве, которые были выдвинуты в результате расследования о российском вмешательстве в выборы. Выйти из тюрьмы он должен в ноябре 2024 года. Как сообщается, теперь остаток срока он будет отбывать в домашнем режиме.

Адвокаты Манафорта на запросы о комментариях пока не отвечают. Федеральное бюро тюрем пока не подтвердило информацию о переводе Манафорта из Лоретто.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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