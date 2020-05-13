“Это миллиарды долларов”. Зеленский заявил, что банковский закон дает зеленый свет для получения финансовой помощи

13.05.2020, 17:31, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что банковский закон, принятый сегодня Верховной Радой, дает возможность получить “важную финансовую поддержку”. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 13 мая в Facebook.

“Сегодня состоялось заседание Верховной Рады Украины. Я благодарю каждого нашего народного депутата. Несмотря на все слухи и обвинения, на всю грязь, давление, вы приняли многострадальный банковский закон. Ваше решение дает зеленый свет для получения Украиной важной финансовой поддержки – это миллиарды долларов”, – подчеркнул он.

Дорогі українці! В останні дні тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ. Однак наші пожежники й рятувальники… Posted by Володимир Зеленський on Kolmapäev, 13. mai 2020

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев пока не получил. В МВФ заявили, что рассматривают вариант более серьезной финансовой поддержки Украины в период пандемии коронавируса. 7 мая представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина переориентировались с ранее согласованной 36-месячной программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand-by. Украина рассчитывает получить около $5 млрд в течение 2020–2021 годов.

Перед предоставлением кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому). Директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.

Закон о земельной реформе Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года. Рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности парламент принял 13 мая.