Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

13.05.2020, 17:30, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 13 мая запретил украинцам выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины, сообщается на сайте правительстве.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2020 года.

В правительстве пояснили, что граждане Украины должны будут выезжать в Беларусь по заграничному паспорту, но при возвращении назад смогут, как и раньше, использовать внутренний паспорт.

В правительстве считают, что данные изменения будут способствовать улучшению защиты украинских граждан (поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация лица зарубежными учреждениями является длительной и сложной) и ускорению прохождения пограничного контроля, потому что информация с загранпаспортов считывается специальными приборами.

Кроме того, отсутствие во внутреннем паспорте информации на латинице делало невозможным автоматическое считывание данных для проверки по базам Интерпола и другим разыскным базам, отметили в Кабмине.

На украинско-белорусской границе функционирует 33 пункта пропуска, большинство из них – 20 – автомобильные.