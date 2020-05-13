 

Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

13.05.2020, 17:30, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 13 мая запретил украинцам выезжать в Беларусь по паспорту гражданина Украины, сообщается на сайте правительстве. 

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2020 года. 

В правительстве пояснили, что граждане Украины должны будут выезжать в Беларусь по заграничному паспорту, но при возвращении назад смогут, как и раньше, использовать внутренний паспорт. 

В правительстве считают, что данные изменения будут способствовать улучшению защиты украинских граждан (поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация лица зарубежными учреждениями является длительной и сложной) и ускорению прохождения пограничного контроля, потому что информация с загранпаспортов считывается специальными приборами.

Кроме того, отсутствие во внутреннем паспорте информации на латинице делало невозможным автоматическое считывание данных для проверки по базам Интерпола и другим разыскным базам, отметили в Кабмине. 

На украинско-белорусской границе функционирует 33 пункта пропуска, большинство из них – 20 – автомобильные. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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