Нардеп заблокировал подписание “антиколомойского” закона

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13.05.2020, 17:30, Новости дня

Внефракционный народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в Верховной Рады проект постановления №2571-д-П об отмене голосования за закон, который запрещает возврат национализированных банков прежним владельцам.

По какой причине Поляков предлагает отменить результаты голосования, пока не известно – текст проекта постановления на сайте Верховной Рады отсутствует.

Таким образом, подписание закона председателем Верховной Рады заблокировано до рассмотрения этого проекта постановления.

Антон Поляков, исключенный из фракции “Слуги народа” в ноябре прошлого года, пытался заблокировать рассмотрение этого документа еще на этапе второго чтения. В частности, он подал более 6 тыс. поправок к документу (всего было подано 16 тыс. поправок). Он говорил, что может отозвать их, если Рада отменит открытие рынка земли, пересмотрит второй этап медреформы и отменит “антифоповские” законопроекты.

Впоследствии Рада внесла изменения в регламент, которые позволили избежать рассмотрения каждой поправки отдельно.

Законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” в первом чтении был принят 30 марта, во втором – 13 мая. Среди прочего, документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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