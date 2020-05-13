 

В РФ начата разработка новой госпрограммы развития Арктики

13.05.2020, 17:30, Новости дня

Минвостокразвития начало разработку новой государственной программы социально-экономического развития Арктики, ее подготовят до конца июня, сообщили в министерстве.

«Минвостокразвития РФ приступило к разработке новой государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны России. Документ планируется подготовить до конца июня», – передает ТАСС сообщение министерства.

5 марта президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года.



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