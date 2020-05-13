“Все изменилось к лучшему”: Принцы Гарри и Уильям восстановили отношения ради отца

13.05.2020, 17:30, Разное

Принцы Гарри и Уильям на протяжении последних лет практически не общались, однако сейчас все начало налаживаться. Братья решили восстановить отношения ради отца – принца Чарльза, у которого медики диагностировали коронавирус.

Как пояснила в интервью изданию Entertainment Tonight Кэти Никхолл, являющаяся королевским экспертом, по всей вероятности у сыновей принцессы Дианы всегда были разногласия, однако теперь все изменилось к лучшему. Гарри и Уильям общаются по видеосвязи, разговаривают по телефону, поздравляют с днем рождения родных. По мнению специалиста, болезнь принца Уэльского сплотила его детей.

Кембриджи и Сассексы постепенно пытаются забыть о скандалах, относящихся к решению принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя королевские полномочия и переезду пары в Лос-Анджелес. Герцогиня Кембриджская и принц Уильям продолжают заниматься своей работой даже во время пандемии коронавируса. Что касается четы Сассексов, то вспыхнувшая инфекция нарушила их планы: герцогу пришлось отменить спортивные соревнования для ветеранов и отложить запуск общего с Меган Маркл благотворительного проекта.