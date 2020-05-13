 

Шойгу провел переговоры с министром обороны Сербии

13.05.2020, 17:30, Новости дня

Министр обороны Сербии Александар Вулин поблагодарил президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом в ходе телефонного разговора с главой военного ведомства.

«Сербский министр по поручению президента Республики Сербия Александара Вучича поблагодарил президента Владимира Путина и генерала армии Сергея Шойгу за оказанную сводным отрядом Вооруженных сил РФ помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Также стороны обсудили «состояние и перспективы российско-сербского военного сотрудничества» и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее плодотворное развитие связей.

Ранее Сербия уже выражала благодарность Путину и Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом, когда РФ 11 рейсами перебросила 87 военных вирусологов и медиков, а также специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.



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