Найдено объяснение частому симптому коронавируса

13.05.2020, 17:30, Новости дня

Ученые из США объяснили появление одного из распространенных симптомов коронавируса – потерю обоняния. Исследование опубликовано в журнале ACS Chemical Neuroscience.

Специалисты в ходе опытов на мышах выяснили, что коронавирус проникает в организм при помощи белков, способствующих распознаванию запахов, которые вырабатываются в полости носа. При этом у старых особей таких белков формируется больше, чем у молодых, передает РИА «Новости».

По мнению ученых, это может объяснить также тот факт, что пожилые люди более восприимчивы к коронавирусу.

Ранее исследователи из Университета Цинциннати выяснили, что степень потери обоняния коррелирует с тем, насколько тяжелыми будут другие симптомы COVID-19.