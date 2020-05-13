«Меня признали банкротом»: Россиянка узнала, что задолжала банку 42 млн рублей

13.05.2020, 17:30, Разное

Жительница сочинского села Верхний Юрт обнаружила огромную задолженность в размере 42 млн рублей, когда зашла в мобильное приложение банка. Она ожидала денежный перевод, но вместо этого узнала, что ее баланс ушел в глубокий минус.

Изначально ей на телефон пришло сообщение, в котором было указано, что с ее счета списали 2025 рублей. Тогда 54-летняя россиянка решила посмотреть состояние баланса. В приложении она увидела, что за ней числится долг, составляющий 41 998 004 рубля. Шокированная россиянка сразу же позвонила в банк, но сотрудник технической поддержки финансового учреждения заявил ей, что ее признали банкротом.

Целую неделю владелица счета пыталась разобраться в сложившейся ситуации. Позднее представители кредитной организации рассказали ей, что у них произошла техническая ошибка, из-за которой были списаны 42 млн рублей. После проверки на счет пострадавшей россиянки были переведены списанные средства.