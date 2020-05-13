Алкоголь не увеличивает риск развития болезни Паркинсона – исследование

13.05.2020, 17:25, Разное

Причины болезни Паркинсона плохо изучены. Недавние научные работы неожиданно показали, что заболевание реже возникает у людей, которые курят и часто пьют кофе. Это побудило исследователей проверить, действительно ли алкоголь является его фактором риска. Новое исследование опубликовано в журнале Movement Disorders.

Употребление алкоголя – внешний фактор, который считался одной из потенциальных причин развития болезни Паркинсона.

Чтобы проверить связь между употреблением алкоголя и риском болезни Паркинсона, ученые проанализировали данные о 210 тысячах человек (уровень потребления алкоголя, демографические данные, информация об образе жизни). За участниками исследования наблюдали в среднем 12 лет, у 694 человек к концу исследования была диагностирована болезнь Паркинсона.

В своем анализе ученые уточнили последствия употребления различных алкогольных напитков – вин, пива, крепких напитков. Но ни один из них, согласно новым данным, не связан с риском болезни Паркинсона.

Ученые обнаружили связь между алкоголем и болезнью Паркинсона только по одному параметру. Она на 50% чаще развивалась у мужчин, употреблявшими алкоголь в малых дозах (0,1-4,9 грамм спирта в день) по сравнению с мужчинами, которые пили умеренно (5-29,9 грамм в день). Но статистический анализ показал, что эта связь очень слаба.

«В целом, наши данные поддерживают данные предыдущих крупных американских проспективных исследований, которые не показывали связи между употреблением алкоголя и риском болезни Паркинсона», – сообщили ученые в выводах исследования.