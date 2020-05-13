 

Китай выступил против продажи Францией оружия Тайваню

13.05.2020, 17:20, Новости дня

Китай предупредил Францию, чтобы та не продавала оружие Тайваню, планирующему закупать оружие в рамках модернизации военного флота, который был закуплен у французской стороны 30 лет назад, передает Reuters.

Китай говорит, что Тайвань является частью "единого Китая", и что этот принцип должен быть принят любой страной, с которой Пекин имеет дипломатические отношения. Продажи оружия на Тайвань всегда очень чувствительны и регулярно вызывают сильную реакцию со стороны властей КНР.

Тайвань в основном оснащен американским оружием, но в 1991 году Франция продала Тайваню шесть фрегатов, что вызвало гнев Китая. Франция также продала Тайваню 60 истребителей в 1992 году.

Тайвань в прошлом месяце заявил, что он стремится закупить оборудование у Франции для модернизации корабельных противоракетных систем.

Выступая в Пекине, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Китай решительно выступает против любых поставок оружия Тайваню.

"Мы уже выразили нашу серьезную обеспокоенность Франции", — сообщил он на ежедневном брифинге.

"Мы вновь призываем французскую сторону придерживаться принципа единого Китая и отозвать план продажи оружия Тайваню, чтобы избежать нанесения вреда китайско-французским отношениям", — отметил он.

В ответ Министерство обороны Тайваня заявило, что военно-морской флот соблюдает соответствующие правила для закупки оружия для удовлетворения своих "военных потребностей".

Тайвань говорит, что ему необходимо модернизировать свои вооруженные силы, чтобы справиться с растущей угрозой со стороны Китая, который в последние месяцы активизировал военные учения возле территории острова.

Отмечается, что Китай описывает Тайвань как наиболее чувствительную и важную территориальную проблему и никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над островом.



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