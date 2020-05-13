ОАК сократила сроки импортозамещения компонентов для самолетов SSJ 100

13.05.2020, 17:20, Новости дня

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), в которую входит корпорация "Иркут", перенесла сроки импортозамещения компонентов для российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) с 2024 г. на 2023 г., сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Изменение срока предусмотрено программой финансового оздоровления ОАК, которая принята правительственной комиссией 12 мая.

В свою очередь "Иркут" в апреле объявил тендер на разработку, изготовление и поставку прототипов системы шасси для SSJ 100 в рамках программы импортозамещения.

"Иркут" объявил также тендеры на разработку и поставку систем и компонентов для Sukhoi Superjet New. Речь идет о гидравлической и кислородной системах, системах энерго- и водоснабжения, пассажирских креслах и облицовочных панелях.