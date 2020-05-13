Майкл Джордан признан лучшим игроком в истории НБА по версии ESPN
13.05.2020, 17:20, Новости дня
Двукратный олимпийский чемпион, американец Майкл Джордан признан телеканалом ESPN лучшим баскетболистом в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Эксперты телеканала составили список из 74 лучших игроков в истории лиги. При составлении рейтинга рассматривалась общая ценность выступлений, а также наиболее успешные моменты в карьере.
В десятку рейтинга, помимо Джордана, вошли Леброн Джеймс, Карим Абдул-Джаббар, Билд Рассел, Мэджик Джонсон, Уилт Чемберлен, Ларри Берд, Тим Данкан, Коби Брайант и Шакил О'Нил.
Our experts ranked the greatest of all time 1-74 📈
Here's how they ranked the best of the best: https://t.co/NucTKRBJ5e #NBARank pic.twitter.com/05SBzXtALx
— ESPN (@espn) May 13, 2020
Напомним, Джордан – шестикратный чемпион НБА, он также пять раз признавался самым ценным игроком лиги.
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