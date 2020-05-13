 

Майкл Джордан признан лучшим игроком в истории НБА по версии ESPN

13.05.2020, 17:20, Новости дня

Двукратный олимпийский чемпион, американец Майкл Джордан признан телеканалом ESPN лучшим баскетболистом в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Эксперты телеканала составили список из 74 лучших игроков в истории лиги. При составлении рейтинга рассматривалась общая ценность выступлений, а также наиболее успешные моменты в карьере.

В десятку рейтинга, помимо Джордана, вошли Леброн Джеймс, Карим Абдул-Джаббар, Билд Рассел, Мэджик Джонсон, Уилт Чемберлен, Ларри Берд, Тим Данкан, Коби Брайант и Шакил О'Нил.

Our experts ranked the greatest of all time 1-74 📈

Here's how they ranked the best of the best: https://t.co/NucTKRBJ5e #NBARank pic.twitter.com/05SBzXtALx

— ESPN (@espn) May 13, 2020

Напомним, Джордан – шестикратный чемпион НБА, он также пять раз признавался самым ценным игроком лиги.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Мошенники наживались на мнимой продаже пропусков для передвижения по Москве и области

30.03 / Мишустин одобрил ужесточение ответственности за нарушение карантина

30.04 / “Роснефть” хочет платить вознаграждение директорам на уровне 2019 года, несмотря на падение цен на нефть

06.05 / Украинский телеканал предложил включить песню «День Победы» 9 Мая

01.05 / Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом

01.05 / Московский воздух стал чище по всем показателям

01.05 / Пресс-секретарь МИД РФ отказалась от дебатов с Навальным, на которые сама его и вызвала

14.04 / DT – 64-летний француз случайно катапультировался из истребителя, полёт на котором ему подарили коллеги

28.03 / Совокупный госдолг Украины в феврале снизился в гривне на 1,46% – Минфин

11.05 / Цимбалюк: В Москве Зеленского не считают человеком, готовым капитулировать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска