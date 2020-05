Майкл Джордан признан лучшим игроком в истории НБА по версии ESPN

13.05.2020, 17:20, Новости дня

Двукратный олимпийский чемпион, американец Майкл Джордан признан телеканалом ESPN лучшим баскетболистом в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Эксперты телеканала составили список из 74 лучших игроков в истории лиги. При составлении рейтинга рассматривалась общая ценность выступлений, а также наиболее успешные моменты в карьере.

В десятку рейтинга, помимо Джордана, вошли Леброн Джеймс, Карим Абдул-Джаббар, Билд Рассел, Мэджик Джонсон, Уилт Чемберлен, Ларри Берд, Тим Данкан, Коби Брайант и Шакил О'Нил.

Our experts ranked the greatest of all time 1-74 📈

Here's how they ranked the best of the best: https://t.co/NucTKRBJ5e #NBARank pic.twitter.com/05SBzXtALx

— ESPN (@espn) May 13, 2020

Напомним, Джордан – шестикратный чемпион НБА, он также пять раз признавался самым ценным игроком лиги.