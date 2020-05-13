 

Китайские эксперты восхищены войсками ПВО-ПРО России

13.05.2020, 17:17, Разное

Недавно в китайских СМИ была опубликована статья, в которой местные эксперты прокомментировали состояние российских войск ПВО и ПРО. По мнению специалистов, упомянутые подразделения являются несомненной гордостью ВС Российской Федерации.
Как рассказали журналисты портала “Чжунго цзюньван”, в течение последних нескольких лет РФ демонстрирует весьма впечатляющие достижения в таких военных отраслях, как противовоздушная и противоракетная оборона. Войска данных подразделений отлично оснащены и подготовлены. Более того, достижения в области ПВО-ПРО в Российской Федерации подвержены процессу непрерывного усовершенствования.

В частности, только в течение прошедшего года в РФ прошло около полутора сотен учений, в рамках которых российские военные отрабатывали как стандартную боевую готовность, так и специальные задания. Примечательно, что войска ПВО-ПРО, стоящие на страже российского государства, вызывают к себе интерес у специалистов всей планеты.

К слову, в Российской Федерации продолжаются мероприятия по созданию новых оборонительных систем. В частности, на вооружение российских военных уже поступили С-350 “Витязь” и радиолокационная система “Контейнер”. Об этом сообщает интернет-издание “Политэксперт”.



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