Россиян предупредили о продолжительной фазе снижения заболеваемости COVID-19
13.05.2020, 17:16, Новости дня
Фаза стабилизации и снижения заболеваемости инфекционными болезнями занимает большее время, чем подъем, поэтому не стоит ожидать, что ситуация с коронавирусом улучшится очень быстро, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
«Фаза стабилизации и дальнейшая фаза снижения заболеваемости более длительная, чем фаза подъема заболеваемости. Поэтому ожидать, что сразу же через несколько дней наступит резкое улучшение, этого не будет», – передает РИА «Новости» слова Брико, прозвучавшие в эфире телеканала «Россия 24».
Также эксперт отметил, что в распространении коронавируса очень важную роль играет самоизоляция.
Кроме того, преждевременное снятие ограничений, которые были введены для борьбы с коронавирусом, может способствовать возобновлению роста заболеваемости, подчеркнул Брико.
Напомним, почти половина российских граждан (48%) следовали рекомендациям медицинского сообщества и соблюдали рекомендацию оставаться дома на майских праздниках.
Ранее сообщалось, что глава Минздрава назвал условие возвращения к «нормальной жизни» после вспышки коронавируса.
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