Россиян предупредили о продолжительной фазе снижения заболеваемости COVID-19

13.05.2020, 17:16, Новости дня

Фаза стабилизации и снижения заболеваемости инфекционными болезнями занимает большее время, чем подъем, поэтому не стоит ожидать, что ситуация с коронавирусом улучшится очень быстро, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Фаза стабилизации и дальнейшая фаза снижения заболеваемости более длительная, чем фаза подъема заболеваемости. Поэтому ожидать, что сразу же через несколько дней наступит резкое улучшение, этого не будет», – передает РИА «Новости» слова Брико, прозвучавшие в эфире телеканала «Россия 24».

Также эксперт отметил, что в распространении коронавируса очень важную роль играет самоизоляция.

Кроме того, преждевременное снятие ограничений, которые были введены для борьбы с коронавирусом, может способствовать возобновлению роста заболеваемости, подчеркнул Брико.

Напомним, почти половина российских граждан (48%) следовали рекомендациям медицинского сообщества и соблюдали рекомендацию оставаться дома на майских праздниках.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава назвал условие возвращения к «нормальной жизни» после вспышки коронавируса.