Стали известны детали проведения ЕГЭ в России

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13.05.2020, 17:16, Новости дня

В РФ сдачу ЕГЭ планируется проводить по единому расписанию для всех регионов, сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«ЕГЭ будет проводиться по единому для всей страны расписанию», – заверил Глушко в эфире «России 24», передает ТАСС.

Ведомство в ближайшее время объявит сроки проведения экзамена в ближайшие дни, отметил чиновник.

«Мы совместно с главами субъектов страны ведем мониторинг состояния, положения, развития коронавирусной инфекции, чтобы определиться со сроками проведения ЕГЭ. Сегодня совершенно точно мы можем сказать несколько вещей. Во-первых, 8 июня экзамен мы не сможем провести, нам придется провести его несколько позже. Чтобы назвать эту дату в ближайшие несколько дней, мы как раз осуществляем сбор информации, мониторинг в регионах. В течение ближайших дней объявим точные сроки», – сказал он.

Выпускникам, намеревающимся поступать в вуз, необходимо будет сдать в рамках ЕГЭ два экзамена по выбору, добавил Глушко.

«Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах РФ, – им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые необходимо выпускнику школы выбрать <…> исходя из того, на какой факультет и в какой университет он поступает», – отметил замминистра.

В среду Минпросвещения объявило о переносе сроков проведения ЕГЭ с 8 июня на более поздний период. При этом сообщалось, что ЕГЭ в 2020 году планируется проводить только для тех, кто собирается поступать в вуз.

Позже ректор МГУ предложил новые сроки проведения ЕГЭ.



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