В селах Волгоградской области организовали медпомощь пожилым жителям на дому

13.05.2020, 17:16, Новости дня

Для пожилых жителей сельских населенных пунктов Волгоградской области организована доставка рецептурных препаратов и медобслуживание на дому, только за последнюю неделю совершено более 120 таких выездов к людям старше 65 лет.

Работа в новом формате организована облздравом совместно с территориальными организациями социального обслуживания и центрами социальной защиты населения. Для доставки медработников из районных ЦРБ к лицам старше 65 лет, подвоза лекарственных средств и медицинских изделий нуждающимся в них пожилым жителям и инвалидам используется санитарный транспорт, а также автомобили, приобретенные в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», сообщается на сайте Волгоградской области.

Чтобы получить помощь, пациент обращается в регистратуру и информирует о том, что конкретно ему необходимо: врачебный осмотр или лекарство. Визит терапевта, невролога и других узких специалистов также осуществляется в порядке планового стационарного наблюдения. Рецепты для региональных и федеральных льготников централизованно передаются представителю социальной службы, который реализует их в аптеке и развозит по адресам.

Напомним, 36 автомобилей класса «универсал» поступили в социальные организации муниципальных районов Волгоградской области по нацпроекту «Демография» в 2019 году. За это время услугами бесплатной службы доставки пожилых граждан в медучреждения для прохождения диспансеризации, проведения необходимых процедур или приема врача воспользовались порядка 12 тыс. сельских жителей старше 65 лет. Внедрение передовых форм социального обслуживания пожилых людей и инвалидов является частью системы долговременного ухода – опыт Волгоградской области по поддержке граждан старшего возраста был отмечен президентом РФ и рекомендован федеральным центром к тиражированию в других субъектах.

Сегодня волгоградский регион использует все ресурсы для решения поставленной губернатором Андреем Бочаровым задачи по поддержке жителей и реального сектора экономики в связи с мероприятиями по сдерживанию распространения COVID-19. Совместно с ОНФ во всех районах области с привлечением волонтеров и соцработников организована работа по доставке продуктов питания, медикаментов и оказанию необходимой помощи одиноким пожилым гражданам старше 65 лет, инвалидам, семьям с детьми, находящимся в самоизоляции, обратившимся в колл-центр 8-800-200-86-76.

Такую помощь получили порядка полутора тысячи семей. Внедрены дополнительные меры поддержки медицинских и социальных работников, населения в целом. На заседании оперштаба глава региона также поставил перед профильными комитетами задачу до 20 мая обеспечить всех жителей Волгоградской области в возрасте старше 60 лет многоразовыми масками и перчатками. Ситуация остается стабильной и контролируемой: работа на упреждение продолжается по всем направлениям.