 

Разоблачены фейки из доклада экспертов ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии

13.05.2020, 17:08, Новости дня

Российские СМИ опубликовали разоблачение 22 пунктов доклада Панели экспертов ООН о присутствии российских ЧВК в Ливии, в которых содержались фейки и фальсификации.

Как подчеркивает ФАН, из 53 параграфов доклада 22 основаны на фабрикациях, а 28 – на фейках и информации, взятой из недостоверных источников.

Агентство уточняет, что копия доклада экспертов ООН была получена от источника в английском информационном агентстве Reuters, «возмущенного огромным количеством фальсификаций и недостоверных сведений, на основании которых от издания, где он работает, потребовали подготовить публикации».

«27 журналистов из российских и зарубежных изданий, участвующих в проекте «Отдел Разоблачений ФАН», подробнейшим образом разобрали весь доклад, и на основании их анализа мы с уверенностью можем сказать, что все 53 параграфа этого доклада являются сфабрикованными или недостоверными», – говорится в статье.

«Уже очевидно, что данный доклад служит для отработки повестки американских лоббистских компаний (…) и основан на фабрикациях, которые на протяжении многих лет создавали ресурсы Михаила Ходорковского, а также на заявлениях заинтересованного в создании фейков руководства террористов из ПНС. По итогам разбора стало понятно, что источники, предоставлявшие экспертам ООН информацию, опирались на опубликованные с конкретными пропагандистскими целями материалы СМИ, а также данные, которые уже имели опровержение, в том числе на сайте ФАН», – сообщают авторы разоблачения.

«Многие журналисты просто отказались бы писать свои статьи по настолько сфальсифицированному документу. Эксперты определяют живых людей мертвыми, называют несуществующие события, противоречат сами себе в своих выводах», – говорится в статье.

В первой части расследования были проанализированы первые 22 обнаруженные фальсификации.

В апреле российский МИД сообщал, что в зоне боевых действий на территории Ливии нет ни одного российского военнослужащего, подобные «вбросы» призваны создать ложное представление, что Москва якобы вмешалась в межливийское вооруженное противостояние.



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