Собянин назвал срок возобновления работы МФЦ

13.05.2020, 17:08, Новости дня

Власти Москвы рассматривают возможность возобновления работы городских многофункциональных центров (МФЦ) в ближайшее время, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы думаем о том, чтобы открыть МФЦ в ближайшие неделю-другую, но лучше, конечно, учить пожилых людей получать услуги онлайн, чтобы была такая функция у «Московского долголетия», – цитирует РИА «Новости» Собянина.

Мэр напомнил, что в настоящий момент МФЦ не работают в обычном формате, поскольку могут быть зоной распространения коронавируса. Собянин отметил, что необходимо учить пожилых людей пользоваться онлайн-услугами.

Ранее сообщалось, что более 370 крупных и средних столичных промышленных предприятий начали возобновлять производство в Москве.

Напомним, в столице с 12 мая ношение масок и перчаток в сделали обязательным в магазинах, торговых центрах, на рабочем месте, а также в любых видах общественного транспорта и в такси. На всех станциях московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток.