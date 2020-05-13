Без Сталина, Путина и “КрымНаш”: какой будет мозаика в главном храме Вооруженных сил РФ

13.05.2020, 17:06, Новости дня

К окончанию строительства главного храма Вооруженных сил России с мозаичных панно убрали изображения президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, губернатора Крыма Сергея Аксенова и других российских чиновников, рассказали журналисты “Открытых Медиа”.

Также из мозаики, посвященной аннексии Крыма, исчезла надпись “Крым наш” – ее заменили на слова “Мы вместе”. Вместо портрета Путина – икона, а чиновников заменили на священников.

Также изменения коснулись мозаики, посвященной победе СССР в Великой Отечественной войне, – из нее все-таки убрали изображение Сталина, хотя ранее председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин настаивал, что портреты Сталина и Путина в храме должны быть.

“Мне кажется, что за этой волной [критики] нужно видеть огромный прекрасный храм, который создан в память героев, в честь великой Победы. Это гораздо значительнее, чем те, в общем-то, микроскопические [в сравнении с] общим объемом храма мозаики, которые подняли столько шума”, – рассказал журналистам священник.

Минобороны 9 мая заявило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил, однако, как пишут “Открытые медиа”, там до сих пор идут работы по уборке территории. Из-за эпидемии коронавируса и принятых ограничительных мер посещение храма и его территории сейчас невозможно.

Примерные затраты на строительство храма – шесть миллиардов рублей. Согласно данным фонда “Воскресение”, половину из этой суммы составили “пожертвования” россиян. Остальные средства выделили власти Москвы и Подмосковья.

“Металл, дерево, стекло, талант – практически бесплатно, буквально за копейки. Люди все работали, для Бога старались”, – рассказал протоиерей об одной из икон храма.