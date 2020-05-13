 

Мнение: Почему нашим нужна изоляция

13.05.2020, 17:00, Разное

Как известно, танки и свиньи грязи не боятся. Для них эта среда условно не патогенная. Хотя, конечно, у свиней есть свои свинские инфекции. Некоторые даже передаются людям. Но скотину это как-то мало заботит: грязь – хорошо, а связь гигиены и инфекционных заболеваний пусть беспокоит разум более высокого порядка.

Гуляем мы с младшим на площадке. В нашем микро-поселении на ней гулять безопасно даже в режиме стоп-ковидла. Вроде как. Семьи выгуливаются поочередно, а большинство так вообще заперлось по дворам. Территория закрытая, содержится силами местных жителей, в чистоте и порядке все заинтересованы.

И вот как раз перед нашим выгулом паслось здесь семейство с младенцами. Одному из них вдруг, видимо, приспичило по делу, и не абы в какой подгузник, а в кусты. Родительница чадо за ограду вынесла и под куст высадила, за что ни одна натерпевшаяся мать её не осудит. А опосля того чаду, как положено по нормам гигиены, маман вытерла загрязненное место влажной салфеткой. Может, даже антибактериальной. Салфетку бросать под куст не стала, вернулась с ней на площадку. Но поскольку сейчас установлен режим домоседства, урны с улиц убрали, ибо гулять не положено, убирать отходы за гуляющими некому.

Не найдя урны, маман затолкала салфетку со следами экскрементов в трубу рядом с качелями. Почему-то не себе в карман. А уж потом семейство отправилось восвояси.

А тут и мы – на качели. Младший сразу – трубу инспектировать. Мне пришлось заниматься ликвидацией её содержимого.

Прячу это всё в недра фасовочного пакета и думаю: зачем чистоплотная родительница с торбой стерильных салфеток так сделала?

Может, она танк?

Источник: Достало



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