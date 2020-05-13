Кейт Бекинсейл высмеяла кулинарные мастер-классы знаменитостей, “сделав” пиццу из своего кота

13.05.2020, 16:54, Разное

Сможете ли вы подсчитать количество видеороликов с пошаговым приготовлением каких-либо блюд от знаменитостей или ваших друзей, появившихся в Instagram-ленте за время карантина? Вряд ли, потому что это количество просто несметное. По-видимому, Кейт Бекинсейл это тоже заметила и решила дать своим подписчикам кулинарный мастер-класс, но в свойственной ей забавной манере. Актриса выбрала в качестве блюда для готовки – пиццу с анчоусами и томатами.

Клайв в виде пиццы

В начале видео Кейт с серьезным видом завязывает фартук и говорит, что предпочла взять готовое тесто для пиццы. В этом качестве выступил любимый персидский кот Кейт – Клайв. Он вальяжно лежит на своем матрасе, также напоминающем основу для пиццы, и мяукает, как только актриса дотрагивается до него. Тем не менее Клайв позволил своей хозяйке выложить на него игрушечные помидоры и анчоусы.

Я не делаю тесто самостоятельно, предпочитая брать готовую основу. Вы можете выбрать любую и выложить ее сыром. У меня также есть очень свежие томаты, и я сейчас их разложу прямо поверх кота. Далее, если вы любите анчоусы – я вообще-то нет, вы также можете положить их на тесто. Рецепт очень простой, вот так я готовлю! – говорит Кейт в видео.

В подписи к ролику Бекинсейл также пошутила, что скоро свет увидит ее кулинарная книга.

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Expect a cookbook soon

Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 11 Май 2020 в 8:18 PDT

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