Ученые обнаружили в древних окаменелостях загадочные полые шары

13.05.2020, 16:53, Разное

Учёные из Австралии, изучая британские музейные коллекции, обнаружили необычные шарообразные конструкции. Они находились в окаменелостях, возраст которых эксперты оценивают в 8 млн лет.

Коллектив экспертов выявил необычные артефакты, получившие название «бакиболы» или углеродные шары, которые состоят из нескольких 5-угольников и 6-угольников. Данные объекты могли быть использованы в качестве плавучих камер, с их помощью иглокожие водные организмы «криноиды» обеспечивали себе достаточный уровень защиты. Учёные утверждают, несколько миллионов лет назад у криноидов были плохие условия для жизни, поэтому для выживания им приходилось ухищряться.

Таким образом, артефакты, имеющие форму шара, могли появиться благодаря этим существам, сбрасывавшим их как устаревшую защитную оболочку, оберегавшую их от врагов. Авторы данной находки сообщают, впервые учёные смогли обнаружить подобные объекты в окаменелостях. Впрочем, специалисты все еще не могут понять, причину, по которой подобные шары не формируются в современных условиях.