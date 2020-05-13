Спортсмены присоединились к «Молодежке ОНФ» в работе по перепрофилированию больниц

13.05.2020, 16:53, Новости дня

Численность групп оперативного реагирования, организованные «Молодежкой ОНФ» для помощи больницам в перепрофилировании корпусом под прием коронавирусных пациентов, растет за счет добровольцев и спортивных федераций – команды общей численностью около 1 тыс. человек сформированы в 69 регионах.

В Москве к команде присоединяются не только добровольцы, но и представители спортивных федераций, а так же участники всероссийской акции по дворовому футболу «Уличный красава», который «МолодежкаОНФ» проводила в прошлом году, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я живу футболом и хочу стать спортивным журналистом в дальнейшем. Но сейчас решил, что должен быть в команде, если могу помочь. Я бы эту кровать, которые мы переносим, ни за что в одиночку бы не поднял. Сейчас все хотят вернуться к той жизни, которая была до коронавируса. Когда-нибудь обязательно будет и футбол и встречи с друзьями, игры. А пока я нужен здесь. Чтобы «эта штука» как можно скорее закончилась», – признался участник всероссийской акции «Уличный красава» Вадир Гулам.

В первый день работ добровольцев в 75-м павильоне ВДНХ Москвы были задействованы 20 человек. Сегодня уже порядка 50 добровольцев отправились туда грузить и собирать шкафы для переодевания, тумбочки, металлические столы и стеллажи, помогать завозить, разгружать и расставлять мебель. Среди них – волонтеры, представители издательского дома «5 РИМ», представители федерации айкидо айкикай РФ и ассоциации кекусинкай России. Отметим, что руководители федераций единоборств работают наравне с другими участниками группы. Например, член президиума федерации айкидо айкикай России, вице-президент Московской федерации айкидо айкикай Евгений Малышев сегодня разгружал контейнеры для белья и занимался транспортировкой мебели со склада в павильон.

«Сменили кимоно на горку. Занятия и тренировки отменены. Но время, которое тебе дано, всегда нужно проводить с пользой, поэтому мы с командой здесь. Лично для меня это место, ВДНХ легендарное. Много воспоминаний из детства. То, что сейчас здесь происходит по сути тоже историческое событие. Сложно передать чувства от сопричастности к тому, что вносишь свой скромный вклад в создание условий, в которых возможно будут спасены тысячи жизней», – поделился член президиума федерации айкидо айкикай России, вице–президент московской федерации айкидо айкикай Евгений Малышев.

Председатель исполкома ассоциации кекусинкай РФ Сергей Суворов, как только поступило предложение от «Молодежки ОНФ» поучаствовать в таком благородном деле как организация госпиталя на территории ВДНХ, сразу решили собирать команду.

«Мы бросили клич по своим ребятам. Долго ждать не пришлось. Практически за очень короткое время в добровольцы записались более 20 человек. Те ребята, которые за идею готовы поработать на благое дело», – сказал он.

В числе представителей ассоциации кекусинкай РФ не только парни, но и девушки. Заслуженный мастер спорта по карате кекусинкай Анна Вишнякова, двукратная чемпионка Европы, пятикратная обладательница Кубков Европы, шестикратная чемпионка и восьмикратная призерка чемпионатов РФ признается, за время пандемии изменился не только мир вокруг, но и она сама.

«Я просто не смогла отказаться от возможности поучаствовать в такой помощи, потому что кто-то должен это делать. Не простое время. Мне на днях будет 30 лет и я никогда не думала, что я свое тридцатилетие встречу таким образом. В очередной раз убедилась, что нет в нашей жизни ничего постоянного, нужно быть все время готовым к изменениям, как внешним так и внутренним. Мы все раньше говорили про нехватку свободного времени, и вот оно время появилось. И теперь все хотят, чтобы стало как прежде. Что можно сказать? Нужно быть осторожнее в своих желаниях», – отметила Анна Вишнякова.

За прошедшую неделю в переоборудований больниц было задействовано 320 добровольцев, участников команды «МолодежкаОНФ».

«Каждый день поступают звонки от представителей спортивных федераций, общественных объединений, просто жителей из разных регионов, которые хотят помочь. Очень приятна поддержка от федераций единоборств, таких как федерация айкидо айкикай РФ и ассоциация кекусинкай России. Наша общая команда крепнет. Если еще утром видна разница между новичками и теми, кто уже не первую неделю «в строю», то к вечеру мы все «монолит», где каждый подставляет плечо другому. Звонят и медицинские работники из клиник, где нужна наша помощь. Мы стараемся забирать больше физической работы, чтобы максимально облегчить жизнь персоналу клиник в таком не простом деле, как оборудование обсерваций для коронавирусных больных», – рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.