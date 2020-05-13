Глава минздрава показала, как выглядят легкие зараженных коронавирусом

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13.05.2020, 16:53, Разное

Глава минздрава Татьяна Быковская пояснила о стремительном ухудшении состояние здоровья пациентов, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, кроме того, она продемонстрировала снимки их легких. Об этом стало известно во время заседания регионального штаба по борьбе с пандемией COVID-19.
Согласно утверждению Татьяны Быковской, заболевания развивается очень быстро. В течение нескольких часов пациент ощущает резкое ухудшение состояния здоровья. Подключение к аппаратам ИВЛ происходит по-разному. Это зависит от состояния пациента. В определённых случаях врачи стараются поскорее связаться с федеральным РКЦ для согласований. Татьяна Быковская показала снимки лёгких пациента с коронавирусной инфекцией. «На изображении можно увидеть тёмные участки – это ткань легкого, а светлые – «стекло». После инфицирования очень стремительно наступает ухудшение состояния. Органы дыхание первыми «отключаются», если заболевание протекает тяжело, и начинают происходить необратимые процессы. Белая пелена – матовое «стекло». Она образуется, когда в легкие поступает кровь и пациент лишается возможности дышать», – пояснила чиновник.
По состоянию на 13 мая в РФ проведено около 6 млн тестов: обнаружено 242 271 заболевших, 48 003 человек выздоровело, умерло – 2 212 человек. Об этом пишет «Комсомольская правда».



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