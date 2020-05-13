Летевший на Кипр самолет взял курс на Москву из-за действий Турции
13.05.2020, 16:53, Новости дня
Летевший из Китая на Кипр самолет с медицинским оборудованием взял курс на Москву из-за отказа Турции пропускать его через свое воздушное пространство, сообщил кипрский министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос.
Для облета турецкого воздушного пространства у самолета не хватит топлива, отметил министр, передает ТАСС со ссылкой на Кипрское информационное агентство.
«Пилот изменил маршрут и направляется в московский аэропорт, <…> чтобы приземлиться и заправиться», – сказал Карусос.
Ранее сообщалось, что на Кипре планируется открыть туристические агентства, большинство розничных магазинов, и разрешить религиозные собрания (не более 10 человек), а также индивидуальные занятия спортом.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет