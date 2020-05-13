 

Летевший на Кипр самолет взял курс на Москву из-за действий Турции

13.05.2020, 16:53, Новости дня

Летевший из Китая на Кипр самолет с медицинским оборудованием взял курс на Москву из-за отказа Турции пропускать его через свое воздушное пространство, сообщил кипрский министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос.

Для облета турецкого воздушного пространства у самолета не хватит топлива, отметил министр, передает ТАСС со ссылкой на Кипрское информационное агентство.

«Пилот изменил маршрут и направляется в московский аэропорт, <…> чтобы приземлиться и заправиться», – сказал Карусос.

Ранее сообщалось, что на Кипре планируется открыть туристические агентства, большинство розничных магазинов, и разрешить религиозные собрания (не более 10 человек), а также индивидуальные занятия спортом.



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