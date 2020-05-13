 

“Всему есть предел”: доведенная Кудрявцева набросилась на Разина

13.05.2020, 16:50, Разное

Лера Кудрявцева и Андрей Разин знакомы давно. Когда-то она была женой барабанщика группы “Ласковый май” Сергея Ленюка. От музыканта Лера родила сына Жана. Неизвестно, что именно произошло между Кудрявцевой и Разиным, однако последний при любой возможности пытается словесно пнуть известную ведущую.

Продюсер не скупится на разные слова в адрес гламурной блондинки, причем доходит даже до оскорблений. Сама Лера Кудрявцева в интервью высказала предположение, что Андрей Разин цепляет ее, потому что она популярна.

Недавно продюсер “Ласкового мая” и вовсе выступил с заявлением, будто после родов она бросила своего сына Жана. Для Леры это стало последней каплей. Телеведущая подала в суд на Андрея Разина. На 28 мая назначено предварительное заседание по иску “о защите чести, достоинства и деловой репутации”. Теперь Лера Кудрявцева требует с продюсера два с половиной миллиона рублей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Ноя 2018 в 6:13 PST

“Мне надоела эта клевета. Теперь за каждое слово, что скажет обо мне этот больной человек, будут отвечать в том числе издания и интернет-порталы, которые тиражируют его бред. Напечатали его клевету – в суд! Всему есть предел”, – заявила Лера Кудрявцева.

Кстати, буквально на следующий день после “схватки” с ведущей в суде, мужчину ждет “сражение” с мэтром отечественной сцены Львом Лещенко. Но тут уже сам продюсер выступил в качестве заявителя. Он требует с 78-летнего артиста десять тысяч рублей “за моральный ущерб”.

Якобы Андрею Разину не понравилось, что на шоу Андрея Малахова Лев Лещенко “некорректно” высказался в его адрес. Впрочем, сам мэтр не видит ничего предосудительного в своих словах. “Все, что я сказал в тот вечер о Разине: “Этот человек никогда не был певцом, он всегда был администратором!” – заявил Лев Лещенко.



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