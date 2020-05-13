В РФ заявили о многообещающих итогах испытаний препарата против коронавируса

13.05.2020, 16:48, Новости дня

Большинство пациентов с коронавирусом на пятый день терапии препаратом «Фавипиравир» уже имеют отрицательный тест на это заболевание, такие результаты показали клинические исследования, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Результаты клинических испытаний подтверждают, что «Фавипиравир», наверно, самый многообещающий препарат по борьбе с коронавирусом на данном этапе», – сообщил Дмитриев, передает РИА «Новости».

Исследование проводят в центрах по всей России, в нем участвуют 330 больных.

«По результатам первых 60 пациентов в шести центрах мы видим очень важную статистику, которая говорит, что 60% из пациентов, принимающих препарат, уже на пятый день терапии имеют отрицательный тест на коронавирус», – добавил глава РФПИ.

По его словам, такие же результаты дают китайские клинические испытания. Согласно им, лекарство снижает срок болезни с 11 дней до четырех-пяти.

Дмитриев отметил, что исследование позволит снизить нагрузку на медицинские центры, уменьшить число эпидемически опасных пациентов примерно на 50%. Глава РФПИ подчеркнул, что препарат следует использовать только по назначению врача и под наблюдением, также он противопоказан во время беременности.

«Эти результаты, сравнивая с результатами других препаратов, которые мы видим в других странах, показывают, что «Фавипиравир», возможно, является одним из наиболее эффективных препаратов для лечения коронавируса и мы продолжим клинические испытания, чтобы завершить их в конце мая», – заключил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что российский препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 левилимаб начали испытывать 11 центров клинических исследований, врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести.