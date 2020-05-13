 

Студенты-спасатели потушили более 16 гектаров горящих лесов в Забайкалье

13.05.2020, 16:48, Новости дня

В тушении пожаров в Читинском районе Забайкальского края продолжают помогать студенты-спасатели Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). В Читинском районе Забайкальского края добровольцами потушено уже более 16 гектаров горящих лесов.

«Осложняет работу штормовая погода, которая только способствует переброске огня на новые территории», – говорится в сообщении ВСКС в соцсети «ВКонтакте».

Доброволец Забайкальского регионального отделения ВСКС Иван Бармин рассказал, что перемещения его команды с момента прибытия составили почти 10 тыс. километров.

«Работаем много. Наш обычный день начинается рано утром, и никогда нельзя предугадать, насколько затянется работа. Огонь непредсказуем. Иногда работаем до наступления темноты. Установка пожаротушения вмещает в себя 20 литров, дозаправка происходит постоянно. Мы тут даже посчитали, что больше 20 тыс. литров воды вылили», – рассказал Бармин.

В регионе в среду объявлено штормовое предупреждение. Команда ВСКС возобновит работу, как только опасность отступит. Все действия студентов-спасателей согласованы с местными пожарными, лесничеством. Отдельное внимание уделено средствам защиты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / МВД уточнило, где больше всего нарушителей самоизоляции

29.03 / Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине

30.03 / Китай может принять новые меры по поддержке автопрома

20.04 / Рабочие в Казахстане устроили митинг из-за коронавируса, требуя не селить новых вахтовиков

07.04 / Вирусолог дал прогноз по сокращению «нерабочих дней» из-за коронавируса

20.04 / Замдиректора НИИ вакцин и сывороток посоветовал открыть детсады и школы

10.05 / Кошевой: Президент спит в сутки часа четыре

04.04 / Безработным россиянам предложили поработать на стройках вместо мигрантов

07.05 / Суд отказался освободить главу карельского “Мемориала” Дмитриева из СИЗО, где нашли коронавирус

23.04 / Власти Ливии обвинили “ЧВК Вагнера” в использовании химического оружия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска