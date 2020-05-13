 

Россия нарастила объем международных резервов

13.05.2020, 16:48, Новости дня

Международные резервы РФ за апрель выросли на 0,45% или на 2,539 млрд долларов до 566,012 млрд долларов, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и по состоянию на 1 января 2020 года составляли 554,4 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Международные (золотовалютные) резервы страны представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка РФ и российского правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что РФ подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад.



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