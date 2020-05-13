Скандалы: Век хакасского сурка

13.05.2020, 16:42, Разное

Как красные и синие, зеленые и белые воруют на нацпроектах в регионе и сговариваются на торгах

Пора подводить итоги губернаторству Валентина Коновалова в Хакасии. И, по-моему, всем, включая его самого, будет лучше, если они станут не промежуточными, а окончательными. Раздавая интервью на фоне бюста Сталина о прелестях «народной власти», он сам формулировал шкалу, по которой его, бывшего юриста при рескоме КПРФ, следует судить. И неудивительно, что в разговорах о сегодняшней Хакасии федеральные чиновники высокого ранга вдруг сбиваются на риторику о врагах народа, стенку и расстрелы, правда, вспоминая не сталинские года, а 1917-й: возможно, по ощущениям момента (хоть и ничего похожего) он кажется ближе. Время такое, нервное. Итак, о некоторых плодах полуторагодового губернаторства красного Коновалова.

Врачи и золото

В Хакасии показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения — самый высокий в Сибири и из наиболее высоких в России. Много инфицированных детей.

В последней декаде апреля и в начале мая около половины всех случаев давали крупные внутрибольничные очаги: Абаканская и Белоярская больницы, Республиканская клиническая больница им. Ремишевской. Их частично или полностью перевели в режимы обсерваторов.

На днях умер 26-летний зараженный коронавирусом врач Евгений Концевой, работавший в травматологии Абаканской межрайонной клинической, — туда новую инфекцию занес больной, скрывший, что недавно прилетел из Москвы, заразив 34 человека, в т.ч. восемь медработников.

Отделение закрыли на карантин, а молодой врач, подключенный к ИВЛ, умер в Черногорской пульмонологии.

Тем временем прокуратура республики внесла представление Коновалову в связи с непринятием своевременных мер к перечислению стимулирующих выплат медработникам, работающим с коронавирусными больными, за март и апрель. Это отлично смотрится на фоне забот Коновалова о денежном содержании чиновничества. С этого, собственно, и начиналось его губернаторство.

А ранее минздрав Хакасии опубликовал обращение к предпринимателям, меценатам, жителям региона с просьбой обеспечить едой работников Республиканской инфекционной больницы, борющихся в полной изоляции с коронавирусом. Медики теперь живут в больнице — руководство должно обеспечить их трехразовым питанием и одноразовой посудой; у медучреждения таких возможностей нет.

Вскоре обращение с сайта ведомства удалили, в хакасском правительстве ТАСС пояснили, что «этот вопрос будет решаться на уровне республики, а обращение — самостоятельная инициатива медиков».

Действительно не сказать, что правительство Хакасии вовсе индифферентно к нуждам врачей. Сообщив о своем решении перевести медиков, работающих с коронавирусными больными, в режим полной изоляции в стенах больниц, правительство вскоре оповестило на официальном портале исполнительных органов госвласти и о мерах «для создания безопасных бытовых условий медперсонала, в целях профилактики коронавирусной инфекции»: Общественная палата Хакасии передала республиканской клинической инфекционной больнице 2000 комплектов одноразовой посуды и более 100 георгиевских ленточек.

Это, надо полагать, вместо обещанных выплат.

И это лишь штрих. Вот другой: в тот день, когда врачи просили еду, губернатор обозначил приоритеты, заявив о расширении перечня разрешенных бизнесов, а на следующий день конкретизировал, добавив к объектам розницы, которым позволено работать, три вида: торговлю косметическими и канцелярскими товарами, а также ювелирными изделиями.

Мало больных? Зачем трупам золотые серьги, спросите вы? А куда и, простите, на кой цеплять врачам георгиевские ленты?

Впрочем, иногородние могут не понимать хакасскую специфику. В центре Абакана умопомрачительное количество микрофинансовых контор, ломбардов, «дешевых аптек» (те и не прерывали работу) и офисов, где скупают золото. Они со всей России, видимо, сюда и съехали.

Так что заботу губернатора можно было бы объяснить, но прокуратура 30 апреля в представлении губернатору (копия есть в редакции) написала: такое расширение перечня работающих организаций — «исходя из актуальных данных по эпидемиологической обстановке в регионе» — недопустимо.

Но вернемся к самому актуальному, к медицине, к реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Село и рента

ФАС возбудила дело о сговоре по поддержанию цен на торгах и ограничению конкуренции: «поддержание» вменяется помимо двух частных компаний УКСу (Управлению капитального строительства) минстроя Хакасии.

ЕИС — открытая система, можно сравнить результаты четырех торгов на строительство ФАП (фельдшерско-акушерских пунктов) в Красноярском крае и стольких же в Хакасии. Причем в Хакасии строили не ФАПы, а их усеченный вариант — три ФП (фельдшерских пункта). И еще одну модульную врачебную амбулаторию.

Цена за квадратный метр в двух красноярских ФАПах — 25 тыс. рублей. В двух других — 28 и 31 тысяча. В Хакасии — чуть не вдвое выше: от 40 тыс. до 57 тыс. рублей. В красноярском крае цена ФАПов: 1,7‒1,9 млн, в Хакасии от 4 до 12 млн.

Вопрос, собственно, один: ряхи у хакасских чиновников от такой административной ренты не треснут?

Хакасия участвует в 11 нацпроектах. Планируется, что в 2020‒2022 годах республика освоит под них почти 15 млрд.

Структура финансирования этих проектов проста: 99% дает федеральный бюджет. Это деньги, высосанные Москвой из Сибири, из богатейшей и нищей земли.

Частично вот так они ей возвращаются. Их уже можно разложить по правильным карманам.

И вот благодаря нацпроектам ничем не примечательное ООО «Синодекор» со штатом в 8 человек и самым крупным госконтрактом в 7 млн рублей внезапно поднимается, становясь одним из крупнейших исполнителей этих самых нацпроектов и набрав за короткий срок госконтрактов на 1,3 млрд рублей. Как такое может быть?

Интернат и министр

Хакасское УКС в рамках реализации нацпроекта «Демография» заключило с подрядной организацией «Синодекор» госконтракт на 484 млн рублей на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Всего на этот объект государство отпускало чуть не 700 млн (тремя траншами).

Министр строительства и ЖКХ, и.о. вице-губернатора Хакасии Сергей Новиков, по версии СК, потребовал от подрядчика взятку (в сумме не менее 12 млн) за заключение контракта, прием работ и своевременное перечисление денег за выполненные работы. 17 апреля ФСБ взяла Новикова при получении первого взноса — двух из 12 млн.

Новиков служил министром строительства еще при прежнем губернаторе (Зимине) и стал тогда фигурантом громкого дела. Тогда ему инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, потом злоупотребление должностными полномочиями, в суд дело ушло со статьей «халатность», где его прекратили по не реабилитирующим основаниям (истечение срока давности). При новом губернаторе (Коновалове) Новиков вернулся в привычное кресло.

Впрочем, восхождение «Синодекора» началось еще до Новикова, при его предшественнике И. Кононенко. Только в 2019-м под строительство Туимского интерната «Синодекор» заключил с УКС два госконтракта на 635 млн. Прошли соответственно два электронных аукциона.

Для участия в них требовалось подтвердить опыт работы компании на сумму не менее 196 млн, и «Синодекор» показал договор с ООО «ХакасИвол-Строй» на 197 млн. «ХакасИвол-Строй», к слову, упоминается в других уголовных делах, касающихся строительства детсадов: снова нацпроекты.

СК недавно изъял документы из минобра республики по делу о служебном подлоге — в рамках все того же нацпроекта «Демография»: три района Хакасии получили 95 млн рублей и купили недостроенные детсады — без окон, дверей, крыш — как готовые к приему детей.

Но мало ли — бывает, вот вам договор двух фирм, и чиновников это устраивает.

Штука, однако, в том, что в теперешнем цифровом мире каждое наше движение, особенно касающееся денег, оставляет следы.

Минздрав убрал просьбы изолированных врачей о еде, но в кэше Google они сохранились, а «Синодекор» и «ХакасИвол-Строй», заявляясь на торги, оставили свидетельства своей несомненной близости.

Интересно поведение правительства Хакасии. Зачем было дробить на части торги по стройке, зачем на возведение одного корпуса Туимского диспансера объявляли три аукциона? Это — нацпроект, федеральный минфин, как правило, стабильно финансирует такие стройки. Может, так сделано для сокрытия дублирования работ и хищения денег на стройке? Откуда как не из полученных по госконтракту денег взять 12 млн на взятку? Или минфин Хакасии за счет сумм, выделенных на реализацию нацпроектов, закрывал бреши в республиканском бюджете?

Когда график воздвижения трехэтажного здания Туимского интерната ожидаемо начал срываться, правительство бросилось помогать коммерсантам, разместив на своем официальном портале объявление о ярмарке вакансий — дабы найти рабочих для «Синодекора».

Как сообщило правительство Хакасии уже после ареста Новикова, «строительство психоневрологического диспансера в Туиме продолжается: на 2020 год лимит бюджетных обязательств составляет более 264 млн рублей. В настоящий момент он освоен почти на 37 тыс. рублей».

Коммунисты и единороссы

«Теперь «Единая Россия» должна на протесты выходить!», — типичные отклики на позорный слив «ЕР» в хакасских выборах осенью 2018 года и избрание коммуниста Коновалова. «ЕР» здесь перешла в оппозицию. И проделала большую работу над ошибками.

Для борьбы с красной чумой и будущих сокрушительных побед секретарем Хакасского регионального отделения «ЕР» в феврале 2019-го избрали Сергея Можарова (в 2011‒2014 гг. руководитель регионального исполкома «ЕР»). Как сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, «хотелось бы, чтобы этот результат конвертировался в скорейшую перезагрузку нашей работы, работы регионального отделения. Думаю, все вместе, слаженной командой мы сможем решить все задачи». Через несколько месяцев Можаров также вошел в генсовет «ЕР».

Борьба «ЕР» с красными идет широким фронтом. 9 декабря 2019 года в Абакане регистрируется ООО «Специализированный застройщик «МК-Групп»» и тут же это микропредприятие с одним сотрудником получает от республиканской красной власти щедрый дар — контракт на строительство на казенные деньги многоэтажки в Абакане. Часть квартир надо будет потом отдать 22 обманутым прежде дольщикам, остальное можно будет продать.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, СПАРКу и другим базам данных, совладельцем (единственным физлицом) и гендиректором СЗ «МК-Групп» является Сергей Можаров. Вероятно, тот самый, секретарь республиканской «ЕР».

«Вести-Хакасия» (госканал «Россия-1»), демонстрируя выписки из баз данных, старательно обходят молчанием того, кто стоит за СЗ «МК-Групп», «ЕР» не упоминают, зато утверждают, что условия тендера, заточенные под эту фирму, объявил лично Коновалов, до этого несколько раз их переписав. И что победитель (судя по всему, заранее определенный) не просто получит в аренду земельный участок без торгов, но и вовсе без арендной платы (в реальности в документах сказано, что размер платы не будет превышать земельный налог).

Чего б так бизнес не делать? Деньги отменяют все политические взгляды, уравнивая коммунистов с единороссами.

Нет сомнения, что госканал мочит Коновалова, но это вовсе не отменяет того факта, что тот сам дает им поводы и причины.

Ничего не знаю о личных обязательствах друг перед другом Можарова и Коновалова, я лишь о фактах. Исходя из них, скорее всего, фигурантом этого дела станет уже арестованный министр Новиков.

УФАС считает, что конкурса на строительство дома для обманутых дольщиков в реальности не было: «Правительство Хакасии утвердило нормативно-правовой акт, по которому победителем признавался застройщик, который подаст заявку первым, а не предложит наиболее выгодный вариант». Действительно так: постановление правительства Хакасии от 23.10.2019 № 542 вводит порядок «защиты прав пострадавших участников долевого строительства в виде подбора нового застройщика», и в нем записано: «прошедшим отбор считается претендент, подавший заявление первым».

А далее — чудеса: заявка СЗ «МК-Групп» поступила организатору торгов раньше, чем даже был опубликован приказ минстроя «О проведении отбора юридических лиц». И эта заявка соответствовала всем установленным требованиям. Заявку второго претендента (ООО «Специализированный застройщик «Черногорскпромстрой»») отправили в мусор, поскольку она — вторая. Выгодность ее для государства это государство не интересовала по определению.

Снова к вопросу о прелестях цифрового мира: до секунды известно время публикаций и редактирования приказа министра Новикова от 19.12.2019 № 090-620-п «О проведении отбора юридических лиц». На сайте минстроя он появился в полдень 20 декабря, а документы начали принимать с 9 утра, но его никто бы там в глубине сайта и не нашел, новость о конкурсе на том же сайте, которую хоть кто-то мог увидеть, опубликовали только в 16 часов.

В конце апреля УФАС выдало предупреждение Коновалову о «прекращении действий, содержащих признаки нарушения закона», рекомендовав переписать нормативно-правовой акт. В случае исполнения до 1 июня дело обещали не возбуждать. Однако через неделю дело об антиконкурентном соглашении все же возбудили.

Секретарь Можаров тем временем соловьем заливается, комментируя участившиеся обращения Путина: «По поводу внутренней поддержки экономики России, а не пресловутых «офшорных историй». Полностью поддерживаю и разделяю. Думаю, это следовало бы закрепить на законодательном уровне — деньги, получаемые от экономики Российской Федерации должны оставаться в стране». Или: «…каждый рубль, вложенный в строительную сферу сегодня, означает развитие страны даже в самый сложный период».

Денег нет, но они есть

Это очень нехороший для Коновалова симптом, что неустанной работой его правительства пристально заинтересовалась ФАС. Напомню, что прошлогодние отставки губернаторов — челябинского единоросса Дубровского и иркутского коммуниста Левченко — произошли после того, как ФАС обвинила их в антиконкурентных сговорах. «После того» — не значит «в результате», но очевидно, что насаждение силой конкуренции в регионах (чем и занимается ФАС) становится фактором внутренней политики.

По данным ФАС, в прошлом году в стране возбудили 944 дела о картелях. Треть картелей связаны с властью — чиновниками и государственными заказчиками.

Это — коррупция, аресты чиновников, проворовавшихся на госзакупках, прошли в Астрахани, Новосибирске, Самаре. Теперь — Хакасия.

Список свершений хакасских властей столь же неисчерпаем, как тема воровства на нацпроектах, госконтрактах и госзакупках. ФАС с лёту нашла много интересного материала в деятельности хакасских министерств, в аукционах, проводимых постпредством Хакасии в Москве.

И это происходит, напомню, на фоне хронического финансового кризиса в республике и нехватки денег на такие вещи, на которые должно хватать даже в войну: поставщики еды в детсады и школы отказываются от обязанностей по госконтрактам, больницам выписывают исполнительные листы, судебные приставы накладывают арест на имущество детсадов и школ за долги по коммунальным услугам, описывая игрушки и мебель…

Да, не Коновалов так расписал федеративные, налоговые и межбюджетные отношения, что в казне Хакасии с ее мощнейшей промышленностью и энергетикой — «от мертвого осла уши». Но почему так выходит, что денег нет, но они есть? Миллионы, десятки и сотни миллионов для чиновников и бизнеса находятся, а копеек для врачей, больных, детей — днем с огнем?

Да, так было и при единороссе Зимине, так вообще всегда и везде. Но молодого коммуниста и избирали для того, чтобы стало как-то иначе.

Еще в 2018-м, при Зимине, ФАС рассмотрела итоги 29 электронных аукционов на поставки в 2016-м медизделий в республику: выявлен картель из 13 компаний, поддерживавших цены, доход участников — чуть не 1 млрд.

Кроме того, ГКУ Хакасии «Межведомственный центр организации закупок» (организатор торгов) и четыре компании из этих 13 заключили отдельное соглашение, ограничивавшее конкуренцию на электронных аукционах. И только недавно, 2 марта 2020 года, Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения ФАС России, а виновные получили штрафы в сотни миллионов рублей.

Уголовное дело о преступном сообществе до сих пор в суде, а бывший руководитель администрации Зимина Владимир Бызов осужден на 9 лет — за организацию преступной группы, вымогавшей откаты у поставщиков медоборудования в больницы (за победы на госзакупках — 10% от суммы госконтракта).

И что? Все те же схемы продолжают действовать. Безостановочно. Тот же Новиков отлично знал Бызова и его финал, и это ничего не изменило.

И партпринадлежность ни при чем. За сутки до задержания партконференция «ЕР» утвердила Бызова в новый состав регионального политсовета. А потом приостанавливала его членство. Теперь вот к рулю пришла «народная власть». И?

Помните, как в кино: «Вот хреновина… Прямо карусель получается. Белые пришли — грабят, красные пришли — грабят. Ну куды крестьянину податься?»

Это не день сурка, это уже десятилетия мелкого животного.

Алексей Тарасов