 

У депутата Оксаны Пушкиной подтвержден коронавирус

13.05.2020, 16:30, Новости дня

У зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной («Единая Россия») выявлен коронавирус, заболевание проходит бессимптомно.

«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги – я одна из этих депутатов. Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила», – сообщила Пушкина в Telegram.

Она написала, что переносит заболевание бессимптомно, изменения в легких минимальны, а температуры нет.

«Если бы не тест – никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй – закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет», – сообщила Пушкина.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что пять депутатов заразились коронавирусом, двое в больнице.

До этого было известно, что с коронавирусом были госпитализированы депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат «Единой России» Светлана Максимова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Роскосмос решил создать спутник для полетов за пределы магнитосферы Земли

14.04 / Цена нефти марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель

07.04 / Пациент умер в машине скорой в Казани из-за заблокировавшего проезд автомобиля

13.05 / С 1 июня в Чебоксарах возобновят авиасообщение

13.05 / В Испании 3 тыс. граждан подали в суд на правительство из-за смертей родственников от коронавируса

20.04 / Мишустин заявил о недоосвоении регионами денег на борьбу с пандемией

13.05 / Власти Китая ограничили сообщение с городом Цзилинь после вспышки пневмонии

17.04 / Образовательный сектор КНР подогревает спрос на ПК и облачные сервисы

09.04 / Врач предупредил об опасности дезинфекции хлоркой

28.04 / Россиян могут обязать регистрировать смартфоны, купленные за границей: законопроект Совфеда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска