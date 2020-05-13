Ватикан оценил вероятность дефолта из-за коронакризиса

13.05.2020, 16:30, Новости дня

В Ватикане, несмотря на серьезный кризис, дефолт не произойдет, полагает префект ватиканского Секретариата по делам экономики испанский иезуит Хуан Антонио Герреро.

«Риска дефолта для Ватикана нет. Это, впрочем, не означает, что мы не должны рассматривать кризис таким, как он есть. Безусловно, нам предстоят трудные годы. Церковь выполняет свою миссию при помощи пожертвований верующих. И мы не знаем, сколько люди смогут жертвовать. Именно поэтому от нас требуется умеренность и строгость», – сказал Герреро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vatican News.

По его словам, сегодняшний кризис – исключительный, не ясно, сколько он будет длиться. По оптимистическому прогнозу, доходы Святого престола должны сократиться на 25%, по пессимистическому – до 45%.

Ватикан продолжит выплату зарплат работникам, не прекратит помогать бедным и другим людям, переживающим трудности, уверен Герреро.

«В мире есть много католиков, которые готовы жертвовать, чтобы помочь Святому отцу и Святому престолу выполнять свою миссию», – сказал ватиканский чиновник.

С 2016 по 2020 годы доход консолидированного бюджета Святого престола и Ватикана ежегодно составляли около 270 млн евро, расходы – 320 млн. Дефицит в последнее время держался на отметке 60-70 млн евро. Префект отметил, что дефицитный бюджет объясняется не плохим администрированием, а необходимостью выполнения миссии Римско-католической церкви.

Пожертвования католиков идут не на покрытие дефицита бюджета, а используются для финансирования миссии Святого престола, «которая включает в себя милосердие папы Римского», добавил Герреро. При этом 6% (около 17 млн евро) бюджета Святой престол тратит на уплату налогов в Италии, отметил он.

В марте сообщалось, что положительный результат теста на заражение коронавирусом выявлен у генерального викария Рима, 66-летнего итальянского кардинала Анджело Де Донатиса.