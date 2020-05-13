«Юмор, как лопата»: Юрий Стоянов раскритиковал современных комиков

13.05.2020, 16:30, Разное

Российский комик и Народный артист, а также один из создателей передачи «Городок» Юрий Стоянов высказал свое мнение о современных стендаперах и блогерах, занимающихся созданием юмористического контента. Оказалось, что артист понимает не все творчество, которое демонстрируют по телевидению или в интернете.

Юрий Стоянов сравнил современный юмор с лопатой, которую можно использовать в мирных целях на огороде или для причинения вреда человеку. Комик признался, что его возмущает откровенный мат и пошлость, используемые в своих номерах некоторыми стендаперами. Он полагает, что на сцене такие артисты представляют себя не перед зрителями, а перед зеркалом, поэтому позволяют себе подобное поведение.

Однако Юрий Стоянов не стал отрицать, что среди современных юмористов есть достойные люди. Комик выделил Ирину Горбачеву и видеоблогера Антона Лапенко, творчество которых он приветствует. Сам артист после смерти Ильи Олейникова не забросил профессиональное ремесло, а продолжил вести передачи, отмечает новостной портал «ГлобалМСК».