Польша поспорила с Германией о виновнике Второй мировой войны

13.05.2020, 16:16, Новости дня

МИД Польши назвал «упрощением» слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны.

Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны – «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали». Об этом РБК заявили в пресс-службе МИД Польши, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Мааса.

Польская сторона полагает, что РФ также «несет ответственность» за начало войны.

«Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы <…>, согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова – Риббентропа и его секретного протокола <…> война бы не началась», – сказали в МИД Польши. Там добавили, что СССР и Германия виновны в разделении Европы на сферы влияния.

В своем комментарии ведомство привело слова министра иностранных дел Вячеслава Молотова от 31 октября 1939 года: «Со времени заключения 23 августа советско-германского договора о ненападении был положен конец ненормальным отношениям, существовавшим в течение ряда лет между Советским Союзом и Германией. На смену вражды, всячески подогревавшейся со стороны некоторых европейских держав, пришло сближение и установление дружественных отношений между СССР и Германией».

Накануне Дня Победы глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой заявляется, что за начало Второй мировой войны несет ответственность лишь одна Германия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что глава МИД Германии подвел черту под попытками некоторых западных стран исказить итоги Второй мировой.

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