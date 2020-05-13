 

Стало известно, сколько россиян соблюдали самоизоляцию на майских праздниках

13.05.2020, 16:16, Новости дня

Почти половина российских граждан (48%) следовали рекомендациям медицинского сообщества и соблюдали рекомендацию оставаться дома на майских праздниках, еще 21% россиян отдыхали на даче, свидетельствуют данные опроса сервиса «Яндекс.Путешествия».

Авторы исследования сообщают, что у 53% были планы отправиться в путешествие в начале мая, а 47% участников опроса не собирались никуда ехать, передает ТАСС.

24% опрошенных реализовали свои планы, а 48% респондентов на праздничные дни остались дома, 21% отдыхали на даче, 8% совершали короткие прогулки на улице. Среди других вариантов опрошенные чаще всего указывали работу.

Участники опроса сообщили, что не собирались выходить из дома и куда-то ехать из-за боязни заразиться (28%), из-за закрытых заведений (27%), из-за отсутствия настроения выходить из дома (21%). 16% отметили, что не хотели стать распространителями вируса, 8% не стали выходить из дома из-за плохой погоды.

При этом 82% участников по возможности хотели бы отправиться в путешествие по России, 18% – за рубеж.

Наиболее популярными направлениями в РФ оказались Петербург, Москва, Сочи, Казань и Краснодар. Самыми популярными странами, куда россияне хотели бы поехать, но не смогли, стали Турция, Белоруссия, Таиланд, Италия и Франция.

Опрос проводился 7 и 8 мая 2020 года, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что с начала вспышки коронавируса россияне стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем.



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