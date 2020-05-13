Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 240000
13.05.2020, 16:15, Новости дня
Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 240000 и составило 242 271, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
C начала вспышки 48 003 человек выздоровели. 2212 умерли.
Накануне Россия вышла на второе место в мире после США по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Однако по числу случаев на миллион жителей страна ниже по этому показателю, чем 42 страны в мире.
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Радио «Свобода»
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